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共青團稱秦漢父親是民族敗類 電影「八佰」正式撤檔

涉及國安 投審會駁回台北雙子星開發案

2019-06-26 19:57聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

經濟部投審會今天召開委員會，以涉及國家安全議題等三大理由，駁回香港商南海發展公司（NAN HAI DEVELOPMENT LIMITED）及馬來西亞商馬頓公司（MALTON BERTHAD）等申請匯入相當於新台幣10億元等值外幣，設立台灣南海發展公司投資台北市雙子星開發案。

投審會表示，考量本案國內被投資事業營運涉及台北車站特定專用區C1/D1土地開發案，為台北市西區門戶計畫建設，且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大眾運輸滙聚，位處大台北地區重要交通樞紐，涉及國家安全議題。

台北市雙子星開發案遭經濟部投審會，以涉及國家安全駁回。記者陳柏亨／攝影
台北市雙子星開發案遭經濟部投審會，以涉及國家安全駁回。記者陳柏亨／攝影
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台北市雙子星開發案遭經濟部投審會，以涉及國家安全議題等三大理由駁回。記者陳柏亨／...
台北市雙子星開發案遭經濟部投審會，以涉及國家安全議題等三大理由駁回。記者陳柏亨／攝影
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台北市雙子星開發案為台北市西區門戶計畫建設，且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大...
台北市雙子星開發案為台北市西區門戶計畫建設，且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大眾運輸滙聚，位處大台北地區重要交通樞紐。記者陳柏亨／攝影
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南海投審會馬來西亞
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