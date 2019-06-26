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到手的雙子星案飛了 南海控股：研擬對策中

長榮航有長期對戰準備？7月中班表已備妥

到手的雙子星案飛了 南海控股：研擬對策中

2019-06-26 18:42經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

投審會今日駁回香港南海控股集團得標台北雙子星聯開案，對此南海控股指出，目前集團正研究如何處理的對策，若有結果將會對外發布。

雙子星開發案歷經六次招標，去年底確定由香港商南海發展、馬來西亞商馬頓共同成立的台灣南海發展獲最優申請人資格，且原訂三月底與北市府簽約。不過，南海控股主席于品海從不遮掩「親中愛台」立場，不僅創業之路與中國關係密切，且時代力量立委黃國昌先前質疑南海控股光是2017、2018年接受中國撥款分別達1.12港幣(約新台幣4.4億元)、1.18港幣(約新台幣4.63億元)，合計約新台幣9.03億元。

另外，于品海為中國國安局監控的新聞網站《香港01》創辦人一事，更受到外界矚目。據上報報導，于品海因早年入主《明報》、創辦「傳訊電視」，在中、港早有「傳媒大亨」之名；10年前于品海收購《多維新聞》，2015年又創辦《香港01》，外界傳聞獲得中共總書記習近平親信、新華社長蔡名照的大力支持，被視為中共「大外宣（中國對外宣傳大布局計劃）」的平台之一，個人和集團中資色彩濃厚，也讓去年底拿下台灣國門的台北雙子星案增添非經濟性變數。

香港南海控股在去年底拿下台北雙子星開發案最優申請人資格，歷經近半年審查，投審回會在今(26)日以涉及國家安全議題，且基於三大理由，包括第一南海應該認定為「中資、非港資」，第二台灣南海發展母公司－百慕達商南海控股，有中國人高度參與營運、政策方向，第三，香港商南海發展的股票已全部質押予香港商中國數碼，且中國人高度參與中國數碼營運、財務、人事方針，三點理由認定投資人與中國市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，駁回南海投資台北雙子星案。

投審會表示，第一，投資人母公司百慕達商南海控股自行在財報揭露其大部分業務及員工均位於中國內地，附註說明依香港財務報告準則第8號「經營分部」之披露而言，「南海集團應視中國內地為集團的註冊國家」。

第二、百慕達商南海控股的行政總裁為中國籍，且其董事會下設的四個委員會中，負責營運及制定政策方向的執行委員會有過半成員是中國籍。而負責檢討董事會架構、人數及組成暨委任行政總裁，以及向董事會提供推薦意見的提名委員會，還有五名成員也有二名是中國籍，顯示中國人高度參與百慕達商南海控股公司之營運、政策方向。

第三、香港商南海發展的股票已全部質押予香港商中國數碼公司，而香港商中國數碼截至今年5月31日止，中國人在董事會席次過半(4/7)、已具控制力；另外，香港商中國數碼公司三席執行董事有二席為中國籍，且董事會下設的審核、薪酬及提名委員會中國人均占總成員之二分之一，顯示中國人高度參與香港商中國數碼公司營運、財務、人事方針。

投審會今日駁回香港南海控股集團得標台北雙子星聯開案。業者提供
投審會今日駁回香港南海控股集團得標台北雙子星聯開案。業者提供
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南海控股主席于品海從不遮掩「親中愛台」立場，不僅創業之路與中國關係密切，外界傳聞...
南海控股主席于品海從不遮掩「親中愛台」立場，不僅創業之路與中國關係密切，外界傳聞獲得中共總書記習近平親信、新華社長蔡名照的大力支持，被視為中共「大外宣（中國對外宣傳大布局計劃）」的平台之一，個人和集團中資色彩濃厚。業者提供
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