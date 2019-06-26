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解決彰濱缺工 經濟部提製造業移工外展遭勞動部打槍

2019-06-26 16:09聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

為解決彰濱工業區缺工問題，經濟部工業局於3月中旬提出產業移工外展試辦計畫，規劃由非營利組織引進產業移工，供彰濱工業區廠商因應急單之用，每家可運用3個月，每名移工每月薪資3萬4500元，試辦3年，但上次遭要求再補件，今天勞動部召開跨國勞動力政策協商諮詢小組再審，會議結論要求工業局再釐清外展機構試辦意願、方案目的，同時估算勞基法派遣相關規範增修後加重的成本等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，經濟部資料顯示，目前彰濱工業區8家廠商缺了320名現場作業員，工業局曾於3月份提案，盼能比照農業移工外展模式，將產業移工派遣到製造業工廠工作，以解決旺季人力短缺及急單問題，初步規劃是由彰濱工業區服務中心公開甄選非營利組織，由其擔任雇主引進移工，並派遣移工至缺人廠商工作，外展單位同時也負責移工生活管理及住宿。

薛鑑忠轉述，會議中正反意見都有，有委員認為彰濱工業區靠海，招工確實不易，贊成開放移工外展，但也有委員認為，應以提高薪資條件吸引本國勞工為主，因諮詢小組認為外展機構試辦意願、方案目的、與現行「3K5級制及Extra5」外勞核配制度如何整合，以及勞基法新增修派遣相關規範後的成本計算都還不夠清楚，要求經濟部再做釐清。

為解決彰濱工業區缺工問題，經濟部工業局提製造業移工外展計畫。圖為移工在街頭工作。...
為解決彰濱工業區缺工問題，經濟部工業局提製造業移工外展計畫。圖為移工在街頭工作。本報資料照片
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