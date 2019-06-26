環團盼工輔法納公民訴訟 王美花：絕對是疊床架屋

2019-06-26 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部政務次長王美花 記者林澔一／攝影 分享 facebook 針對環保團體主張應將「公民訴訟權」納入工廠管理輔導法修正案，經濟部次長王美花今（26）日指出，關於公民訴訟權本來在相關環境法規和國土計畫法裡頭，就已規定如有違反環保議題，本來就可以主張公民訴訟。若此次工廠管理輔導法修正案，還要再將公民訴訟權納入，那絕對是「疊床架屋」。

王美花今日出席「APEC中小企業020高峰會」，接受媒體訪問時表示，環保團體主張工廠管理輔導法修正案也要納入「公民訴訟權」，主要是希望針對違法的工廠就能立即拆除。

但，王美花強調，此次修正工廠管理輔導法比較重要的主軸是，針對期限過後的工廠該如何管理，還有高汙染工廠的問題該如何解決，這應由中央和地方一起來努力。

王美花表示，「公民訴訟」的機制明明就已經有，也在那邊了，現在如果又要把它納入工輔法修正案，真的沒有必要。

王美花進一步指出，關於工廠的輔導和管理，「拆」絕對不是最後的手段，給它斷水斷電，它就不能操作，其實已經是蠻有效的方式。

王美花強調，此次工輔法修正，主要是希望能夠正面來引導廠商納管，可以對環境友善，經濟部認為這樣的方向是比較好的。

至於「工廠管理輔導法」預定27日完成修法，會不會反映民意？王美花表示，行政院已經在做最後的政策確認。