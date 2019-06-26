親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美國網紅啟示錄：Etika之死，壓垮YouTuber的網路壓力？

影／美墨邊境悲劇 父女企圖過河偷渡雙雙溺斃

環團盼工輔法納公民訴訟 王美花：絕對是疊床架屋

2019-06-26 12:02經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部政務次長王美花 記者林澔一／攝影
經濟部政務次長王美花 記者林澔一／攝影
分享
針對環保團體主張應將「公民訴訟權」納入工廠管理輔導法修正案，經濟部次長王美花今（26）日指出，關於公民訴訟權本來在相關環境法規和國土計畫法裡頭，就已規定如有違反環保議題，本來就可以主張公民訴訟。若此次工廠管理輔導法修正案，還要再將公民訴訟權納入，那絕對是「疊床架屋」。

王美花今日出席「APEC中小企業020高峰會」，接受媒體訪問時表示，環保團體主張工廠管理輔導法修正案也要納入「公民訴訟權」，主要是希望針對違法的工廠就能立即拆除。

但，王美花強調，此次修正工廠管理輔導法比較重要的主軸是，針對期限過後的工廠該如何管理，還有高汙染工廠的問題該如何解決，這應由中央和地方一起來努力。

王美花表示，「公民訴訟」的機制明明就已經有，也在那邊了，現在如果又要把它納入工輔法修正案，真的沒有必要。

王美花進一步指出，關於工廠的輔導和管理，「拆」絕對不是最後的手段，給它斷水斷電，它就不能操作，其實已經是蠻有效的方式。

王美花強調，此次工輔法修正，主要是希望能夠正面來引導廠商納管，可以對環境友善，經濟部認為這樣的方向是比較好的。

至於「工廠管理輔導法」預定27日完成修法，會不會反映民意？王美花表示，行政院已經在做最後的政策確認。

王美花環保經濟部
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

工輔法修法 經濟部：納公民訴訟恐疊床架屋

2019-06-26 13:02

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 09:04

財經觀點／公司法修法 2大爭議仍未解決

2019-06-26 01:42

12萬人勞保、17萬人勞退…雇主高薪低報 勞保局將逕調

2019-06-26 00:30

名家觀點／下一波金融危機山雨欲來

2019-06-25 23:55

基本工資調不調 8月14日討論

2019-06-25 23:16

基富通調查：七成受訪者紙上談兵 仍未開始準備退休

2019-06-25 19:02

12萬、17萬人勞保、退被「高薪低報」 7月起逕調

2019-06-25 17:56

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:16

勞保、勞退各逾10萬人遭高薪低報 下月起逕行調高

2019-06-25 14:49

5月景氣2好1壞 台經院：製造業看未來半年景氣趨保守

2019-06-25 14:37

G20川習會 台經院：雙方同意繼續談就是好結果

2019-06-25 14:15

拚薪情！30歲新台幹前進東南亞 大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:16

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

長榮公布7月航班取消狀況 「空服想回來也沒得飛」

2019-06-26 09:10

別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

2019-06-25 18:01

影／疑似提前偷跑罷工 部分長榮空服員畫面曝光

2019-06-25 18:02

【即時短評】一場被資方逼出對案的罷工...

2019-06-25 23:57

空姐「三寶」遭扣！長榮請外交部協助辦新護照

2019-06-25 15:00

反制工會扣押三寶 長榮出新招「限4小時幫辦新護照」

2019-06-26 11:36

「我就是不爽走人」 長榮前空姐揭外人看不見的高壓血汗

2019-06-25 14:01

長榮勞資協商露曙光？工會：具體對案明公布

2019-06-25 20:21

工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

2019-06-25 16:37

外站長榮空服員舉出「久等了」 罷工再注入強心針

2019-06-25 17:00

矽晶圓旺季沒了 半導體廠罩烏雲

2019-06-26 00:33

影／六工會力挺長榮空服罷工 港龍空勤說這句話

2019-06-26 10:50

薪水福利比空服員差？ 不是她們不該罷工而是「你要罷工的理由」

2019-06-25 14:26

長榮機師上台聲援變「反罷工」 被工會幹部請下台

2019-06-25 23:35

長榮公布航班取消狀況 官網已到7月7日

2019-06-26 10:15

長榮請外交部協辦新護照 外交部：依規定辦理

2019-06-25 18:24

國泰航空慶祝飛台一甲子 7月3日快閃機票優惠

2019-06-25 15:47

最美罷工「沒善終」…公司見變法院見 華航勞資還在互捅刀

2019-06-26 10:00

影／工會釋善意？長榮副總：拿出對案再說 協商全程轉播

2019-06-25 15:59

罷工第7天…拋8大訴求可調整 工會周三公布對案

2019-06-26 00:30

刷卡買機票已送旅平險 為何還要另外買？

2019-06-25 13:52

空服罷工前報到未值勤 長榮將釐清拒飛或曠職

2019-06-25 20:15

拿回三寶惹議 王國材：應提高方便性，這是基本尊重

2019-06-25 18:26

影／長榮空服罷工現場溫情喊話 空服員紛紛落淚

2019-06-25 14:50

最新！長榮7月初取消383航班 仍持續新增中

2019-06-26 12:18

長榮控70人想拿回三寶被拒 工會駁：已有3人取回

2019-06-25 17:03

大同出招 要陸資吐出獲利

2019-06-26 00:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top