12萬人勞保、17萬人勞退…雇主高薪低報 勞保局將逕調

2019-06-26 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



勞保局比對財稅資料，7月起將針對被低報的勞保、勞退逕行調高。 記者葉冠妤／攝影 分享 facebook

為避免雇主低報勞保、就保（就業保險）及勞退薪資，勞保局每年主動比對財稅薪資資料，若發現有勞工的勞保投保薪資、勞退提繳工資偏低，就會逕行調高。勞保局說，今年預估通知逕調勞保、就保有十二萬二五七六人，逕調勞退提繳工資有十七萬四二九○人。

勞保局表示，勞保局主動比對一○七年度財稅薪資資料後，發現不少勞工投保薪資、提繳工資有偏低情形，逕調後，勞保基金每月可增加保險費收入五千萬餘元，勞退基金每月可增加退休金八千萬餘元。

至於被保險人勞工，逕調後如生育、傷病、失能、老年等勞保相關給付，以及勞退金，也會跟著級距上調而增加。逕調通知函將分批在七月一日、八月一日起逕行調高，並按調高後的金額計收勞、就保保險費及勞工退休金。

不過，勞保局表示，因今年度逕調是透過財政部取得一○七年度財稅薪資臨時所得資料辦理，不是今年度的資料，因此可能與逕調時的工資有時間差，如果被保險人（勞工）逕調後的金額與現在的每月薪資總額不符，事業單位可在收到逕調通知函卅日內，檢具薪資佐證資料，寄送勞保局辦理更正。

勞保局強調，企業單位如被多次、連續逕調者，將列入後續追蹤並進行專案查核，經查核違法屬實，即依規定裁罰。