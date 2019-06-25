台商回流2.0補貼利息 經濟部：非藍委批評政策買票

2019-06-25 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



國民黨立法院黨團今舉行記者會，抨擊總統蔡英文執政3年多，鵲大力減稅、補貼。對此，經濟部回應，台商回流行動方案2.0加碼核貸額度5000億元，主要是因為廠商申請太過踴躍，已遠超出方案融資優惠原核貸額度200億元，且外界批評1.5%委辦手續費減免過於優惠，為了照顧更多廠商，並且兼顧公平合理，政府才酌作調整。

經濟部指出，由於美中貿易戰持續延燒，美國對中國大陸出口貨品加徵25%關稅，對大陸台商影響甚巨，政府因而研擬「歡迎台商回台投資方案」，希望協助受美中貿易戰影響台商降低風險，此次方案1.0版係比照101年推出的「加強台商回台投資方案」，當時國發基金同樣以200億元貸款額度及年息1.5%支付委辦手續費補助。

經濟部強調，不論台商回台投資方案1.0版或2.0版皆不限企業規模，中小企業亦可申請，加上新的中小企業加速投資行動方案，故中小企業有更多優惠可選擇。

除了台商回台投資2.0方案，政府加碼推出根留台灣企業與中小企業加速投資2項新投資方案，經濟部指出，三方案匡列不同貸款額度，是依據需求估算未來3年（108～110年）投資金額與預期效益所得結果，台商回台投資2.0方案3年預估投資1兆元，且因中小企業亦可申請，故核貸額度由200億元上調至5000億元（非報載5200億元）；根留台灣企業2.5年預估投資1500億元，則提供800億元核貸額度；中小企業2.5年預估投資為250億元，則提供200億元核貸額度。貸款額度若有不足，未來每年將視執行情形滾動式檢討。