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緯穎：積極考慮美國設廠

2019-06-25 19:41經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

緯穎目前準備新產品，非常忙碌，同時，四家資料中心客戶，也取得第三家（亞馬遜）訂單，預期2019年下半年至明年，可望恢復成長力道，該公司南科新廠從6月開始出貨，並積極評估美國設廠，以因應後續可能的貿易戰衝擊。

緯穎今（25）日舉行股東會，董事長林憲銘表示，大家都無法控制美國總統川普，必須自己練就一身好功夫，只能快速應變，該公司在台灣、東南亞、歐洲、墨西哥都有工廠，台南也增設廠房，第一條線在2019年6月出貨，下半年會開出第二和第三條產線，雖然美墨關稅爭議暫時結束，但正積極考慮美國設廠的可能性。

緯穎總經理洪麗甯表示，2019上半年受到大環境不佳影響，業績表現疲軟，不過，四大資料中心客戶中已取得三家，同時也新增三家客戶，希望下半年營運能逐漸恢復成長，期待2020年恢復成長動能。

洪麗甯說，公司成立以來耕耘資料中心產業，2018年經濟景氣蓬勃，營收突破千億元，其中緯穎在ODM Direct市佔率達30%，並將持續深耕客戶。

針對後續產品規劃，洪麗甯表示，下一代CPU平台新案子，該贏得的客戶都贏得了，現在辦公室人聲鼎沸、非常熱鬧，預期2019下半年至2020年會有新一波產品上市。

因應電力效能需求大增，緯穎也推出相應產品，洪麗甯指出，致力冷卻與散熱技術，今年Computex展出兩相浸沒式液冷系統，預期2020年春天在大型資料中心會導入試用，也與國內半導體、電信業者洽談導入可能性；邊緣運算方面，將展出新品，預計產品於9月在歐洲展出，且是與諾基亞共同展出。

洪麗甯表示，不管是公有雲、私有雲、5G，均將帶來機會、拓展更寬廣客戶層，2019上半年四大資料中心客戶中取得三家，同時也新增三家客戶，希望對2020年營運有顯著貢獻。

林憲銘表示，面對貿易戰，緯穎只能練就一身靈活的功夫，不能改變貿易戰大結構，該公司只能把速度變快、反應能力變好，加強公司體質、提升數位化比率，資訊掌握越快越好。

展望後續營運，洪麗甯表示，2019年上半年市場混沌不明，致上半年公司業績疲軟，但我們積極努力，希望能在下半年逐漸恢復成長力道、期待2020年恢復成長動能。

緯穎董事長林憲銘(右)與總經理洪麗甯。緯穎/提供
緯穎董事長林憲銘(右)與總經理洪麗甯。緯穎/提供
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