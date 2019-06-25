親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止：這有點敏感

蔡英文民調領先群雄 黃暐瀚分析有這4個原因

台中市22處都市計畫工業區 納入擴大奬勵範圍

2019-06-25 15:27經濟日報 記者宋健生╱即時報導

解決企業缺地問題，行政院擴大工業區立體化範圍，台中市政府配合修訂「都市計畫法台中市施行自治條例」，將台中22處都市計畫工業區納入獎勵範圍，此案預計9月提送市議會審查，共同拚經濟。

台中市經發局強調，只要多投資、多節能，廠房就能蓋更高、更大，藉此吸引廠商投資，創造就業機會。

這22處都市計畫工業區，包含台中主要計畫、豐原、太平、太平(新光地區)、大里、擴大大里(草湖、塗城)、東勢、大甲、大甲(日南地區)、后里、神岡、潭子。以及大雅、新社、大安、烏日、大肚、霧峰、高速公路豐原交流道、高速公路王田交流道、石岡水壩特定區及台中港特定區等。

經發局表示，行政院於今年4月核定經濟部提出的第二階段「工業區更新立體化發展方案」，原立體化方案針對政府編定於都市計畫內的工業區、科學園區，且基準容積240以下者。

第二階段將範圍擴大至地方政府公告認定屬非政府編定的都市計畫工業區或產專區。

此外，廠商只要新增投資(不含土地價款)超過每公頃4.5億元，平均每公頃再增加投資1,000萬元，可增加法定容積1%，上限為15%。如投入再生能源發電或提升能源使用效率，符合一定條件後，可再增加容積，上限5%。

廠商也可捐贈產業空間或繳納回饋金，再申請增加容積，都市計畫工業區上限為法定容積30%，非都市計畫工業區上限為總容積率400%。簡單來說，只要多投資、多節能，就可以讓廠房「長高」、「長胖」。

經發局說明，市府已針對轄內產業用地，修訂「都市計畫法台中市施行自治條例」，將台中22處都市計畫工業區納入獎勵範圍，預計9月提送市議會審查，通過後由內政部核轉行政院備案，即可修正公布實施。

經發局強調，台中市長盧秀燕上任後即要求盤點工業區土地，積極規劃產業園區，例如潭子聚興、神岡豐洲二期、大里夏田、擴大神岡都市計畫、新訂烏日溪南及新訂大里塗城都市計畫等六大產業園區。

新設及舊有產業園區均採行「工業區更新立體化發展方案」，後續市府將辦理說明會，並公告適用對象及辦理程序。

都市計畫高速公路
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

勞保、勞退各逾10萬人遭高薪低報 下月起逕行調高

2019-06-25 14:49

5月景氣2好1壞 台經院：製造業看未來半年景氣趨保守

2019-06-25 14:37

G20川習會 台經院：雙方同意繼續談就是好結果

2019-06-25 14:15

勞退自提率僅7％ 學者：民眾退休觀念有誤

2019-06-25 06:00

5月批發業年減5.7％ 零售、餐飲年增3％、5.2％

2019-06-25 05:51

新太陽光電計畫 最快月底推出

2019-06-25 00:48

低價搶標、高價仲介費… 太陽能產業市場亂象頻傳

2019-06-25 00:46

5月工業生產 再度翻黑

2019-06-25 00:19

零售餐飲營業額 走揚

2019-06-25 00:18

產線回台加持…製造業指數 估Q2減幅收歛

2019-06-25 00:02

發展離岸風電 沈榮津：有信心成為國際級產業

2019-06-24 21:55

5月製造業生產又翻黑 經部：機械設備後市難好轉

2019-06-24 20:24

5月批發業營業額年減5.7% 預估持續負成長

2019-06-24 17:11

5月工業生產指數108.02 年減3.05％

2019-06-24 16:51

沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

2019-06-24 16:41

新竹市賣場接連停電 台電澄清供電充足

2019-06-24 14:49

電商衝擊 台灣攤販變老變少

2019-06-24 14:31

主計總處統計：肉攤最賺 遊戲攤淨利最高

2019-06-24 14:31

工輔法設不設落日條款 經濟部2天內確認

2019-06-24 13:52

士紙旗下氧顏森活面膜賣進星國 品牌事業拚損益兩平

2019-06-24 12:51

躲貿易戰火 台商祭三大策略

2019-06-24 12:48

超眾攜日本電產 總座郭大祺：需求就讓超眾忙翻了！

2019-06-24 12:37

礦權展延紛擾不斷 亞泥股東會爆衝突

2019-06-24 12:11

徐旭東：中國水泥市場下半年穩定中微幅成長

2019-06-24 12:05

亞泥股東會環團抗議 籲徐旭東面對礦場轉型

2019-06-24 11:20

亞泥股東會爆衝突 徐旭東大怒：很抱歉！我在講話

2019-06-24 11:18

越南成美中貿易戰受益者 謝金河點名11家台商成新贏家

2019-06-24 11:14

拚薪情！30歲新台幹前進東南亞 大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:16

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

空服員工會拒還罷工三寶 恐現「退會潮」

2019-06-25 09:34

為何不能不爽走人？ 長榮前空姐說出切身之痛

2019-06-25 12:12

長榮航總座：願以飛安服勤獎金 增加空服員收入

2019-06-24 19:22

長榮空服員罷工五天工會軟化：禁搭便車、勞工董事、日支費都可談

2019-06-24 22:11

長榮將發22K「年中獎金」 罷工空服員也可拿

2019-06-24 18:54

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

2019-06-25 06:06

沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

2019-06-24 16:41

長榮航空將招募新空服員 工會不滿霸道態度

2019-06-24 17:46

長榮拿40委託書向工會領三寶無功 1空服員親領也被拒

2019-06-24 21:09

華航空姐聲援長榮罷工 嘆：3年後還是一樣

2019-06-25 10:28

長榮勞資協商露曙光？工會讓步 3歧見可談

2019-06-25 00:29

長榮空服員罷工疑偷跑 拖累500多名旅客行程延誤

2019-06-24 19:55

勞退自提率僅7％ 學者：民眾退休觀念有誤

2019-06-25 06:00

「長榮罷工我非常有意見」 柯文哲：這是政府無能的表現

2019-06-25 12:37

長榮罷工如何拿回三寶？ 工會：下午律師出面說明

2019-06-25 11:39

長榮空服罷工提前重新投票？ 工會這樣說

2019-06-25 10:00

金價驚驚漲 台銀黃金存摺賣出量大增

2019-06-24 23:56

18名空服員報到後罷工 長榮航空列曠職

2019-06-25 03:36

空姐「三寶」遭扣！長榮請外交部協助辦新護照

2019-06-25 15:00

招200新血 發22K獎金…長榮軟硬兼施

2019-06-25 00:19

長榮空服罷工 6月29日至7月2日取消194航班

2019-06-24 21:00

新聞眼／民航3年3罷工…勞資對話 政治該收手

2019-06-25 00:30

長榮空服罷工引發部分地勤不滿 相挺標語化解對立

2019-06-24 16:40

長榮地勤投書總統 稱非「資方奴、資方狗」

2019-06-24 16:34

工會控15挺罷工空服員困國外 長榮這麼說

2019-06-25 00:11

系統性銀行 五家將入列

2019-06-24 23:50

黃金漲很兇、黃金存摺交易熱 專家建議這樣布局

2019-06-24 19:42

定義長照工具、退休型商品 養老型儲蓄險可望不下架

2019-06-24 23:17

空服員罷工旅遊業損失逾億 不模糊焦點25日遊行暫緩

2019-06-24 16:47

凡事皆可談 但這兩個訴求長榮絕不退讓！

2019-06-24 23:51

工會軟化 長榮罷工有協商空間

2019-06-25 00:42

長榮「年中」獎金 6月30日前仍任職罷工員工也可得

2019-06-24 18:59

支持長榮空服員罷工 立委鍾孔炤到場加油

2019-06-25 01:00

薪水福利比空服員差？ 不是她們不該罷工而是「你要罷工的理由」

2019-06-25 14:26

625上街「反罷工」取消 旅行全聯會：怕成勞資雙方打手

2019-06-24 16:27

「罷工絕非不可抗力」 政院：長榮應補償旅客

2019-06-25 00:23

台塑越鋼新爐 擬延後興建

2019-06-24 23:23

長榮罷工持續 旅行公會理事長：旅遊業不是空氣！

2019-06-25 10:33

中鋼獲利進入低潮期

2019-06-24 23:17

長榮勞資何時重回談判桌 陳其邁：距離已越來越近

2019-06-25 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top