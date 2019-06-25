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別因小失大！詐領農保給付要罰2倍 甚至吃上官司

2019-06-25 13:51經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

農保被保險人平均年齡偏高，往往因為不熟悉法令規定或行動不便，反而讓有心人士趁虛而入，他們往往自稱為「農保代理人」，其實就是坊間所謂的「農保黃牛」。勞保局提醒，根據相關條例規定，詐領農保給付不僅將被追回溢領款項，還會被處以二倍罰鍰，如果涉及刑事責任，甚至因此吃上官司，農民朋友萬萬不可因小失大。

勞保局說明，我國目前並沒有社會保險專業代理人證照制度，坊間所謂的農保代理人其實就是農保黃牛，他們正是披著羊皮的狼，長期進駐各大醫院發送傳單，尋找具有農保身分的病患，他們的臉上永遠掛著溫柔和善的面具，藉此騙取農民朋友們的信任。

農保黃牛的慣用伎倆，首先是謊稱申請農保給付涉及法律專業，手續繁雜且過程中會不斷被勞保局刁難，必須交由專業農保代理人代辦保險給付才能順利領取給付。

第二步便是誘騙被保險人簽訂委託契約，要求事後抽取三至五成的保險給付金額作為代辦費。

最後一步則是教被保險人偽裝成病情嚴重，誤導醫師開立不實證明，再向勞保局詐領保險給付。

依據農保條例的規定，以詐欺或其他不正當行為領取保險給付，除按其領取之保險給付處以二倍罰鍰外，並應依民法請求損害賠償；涉及刑責者，移送司法機關辦理。

也就是說，詐領保險給付不但將被勞保局收回溢領給付款項，還會被處以二倍罰鍰，如果涉及刑事責任，甚至還會因此吃上官司。

勞保局表示，農保各項保險給付都有明確的法令規定，透過農保代理人或自行申請的核定結果都一樣。勞保局如發現農保代理人代辦案件中涉及偽造或詐欺等違法事情，即移送司法機關辦理。

勞保農民
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