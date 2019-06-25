經濟前景混沌、總統選戰干擾 不動產業者轉趨保守

2019-06-25 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣經濟研究院今（25）日公布，5月三大產業營業氣候測驗點「二升一降」，其中，營建業雖然結束先前連續第二個月下滑的走勢，但未來半年不動產業者看法轉為偏向保守，反映經濟前景混沌影響購屋信心、總統大選干擾，同時仍需面臨新建餘屋創新高、賣壓加劇等風險。

根據台經院模型試算，今年5月營建業營業氣候測驗點為93.96點，較4月上揚3.30點，結束先前連續第二個月下滑的走勢。

在營造業方面，儘管建築工程以及各專門營造工務表現相對較佳，但礙於公共建設新增釋案動能轉弱，對於土木標作業進度也有影響，因此今年5月營造業景氣持平看待。

展望未來，雖然年度公建預算規模衝高，但執行面尚有出入，再者房屋新建工程需求恐將轉淡，營造業者認為未來半年持平的比例大幅增加，看好比例則明顯下降，代表營造業者對於景氣展望未如先前樂觀。

至於不動產業方面，今年5月六都建物買賣移轉件數較4月上揚14.9%，主要是反映先前的遞延性自住族群陸續進場，而重劃區推案也帶動六都購屋氛圍。

然而，不動產業者對於未來半年看法轉為偏向保守，反映經濟景氣前景混沌影響購屋信心、總統大選干擾時程有所提早，同時仍需面臨新建餘屋創新高、賣壓加劇等風險。