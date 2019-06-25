5月三大營業氣候測驗點二升一降 營建業則止跌回升

2019-06-25 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台經院今（25）日公布5月三大營業氣候測驗點，呈現「二升一降」態勢。其中，製造業微幅下滑0.15點至94.44點，主因美中貿易衝突再度升溫，使得製造業廠商對當前及未來景氣展望都偏向保守；服務業連三升至98.22點，營建業則止跌回升。

台經院表示，美中貿易衝突再度升溫，加以全球貿易和投資表現未如預期，使得世界銀行的最新經濟展望報告下修今年全球經貿成長率，顯示經濟下行壓力仍大。

在國內方面，受到全球經濟需求疲弱，美中貿易突生變數，使得出口與外銷接單表現仍續呈負成長，工業生產指數亦再度由正轉負，加上5月國際原物料價格走跌，塑化原料需求減弱，令原物料相關廠商對當月與未來半年景氣看壞與持平的廠商居多。

台經院並指出，尤其電子機械業，受美中貿易紛爭抑制終端需求，部分半導體領域的庫存調整尚未結束，且產品價格跌勢持續等緣故影響，使得電子機械業對於當前景氣與未來展望皆未如先前樂觀。

在製造業調查部分，根據5月問卷結果顯示，認為5月景氣為「好」比率增加3.5個百分點，認為5月景氣為「壞」的比率增加6.6個百分點，其中以紡織相關產業、鋼鐵基本工業與運輸工具業廠商看壞比例超過一半，且大多數廠商對未來半年景氣以持平看待。

在服務業方面，儘管美中貿易戰重啟拖累金融市場表現，但另一方面也受惠國內保險業者匯兌收益挹注，加上來台旅遊人數持續成長、餐飲業者持續發展中平價餐飲品牌等因素，帶動相關產業對當月景氣看法轉為樂觀。

在服務業調查部分，台經院說明，以保險業與餐旅業對5月景氣看好比例較高者，其餘多以持平看待；在未來半年看法的部分，以零售業、餐旅業、保險業、電信服務業與運輸倉儲業看好比例較高。

至於營建業，雖然5月終止連二跌，轉升3.3點至93.96點，主因建築工程以及各專門營造工務表現相對較佳，且房市買氣持續回溫，但是，礙於公共建設新增釋案動能轉弱，對於土木標作業進度也有影響；同時，經濟景氣前景混沌，也影響民眾購屋信心，致使營建業廠商對未來半年景氣看法偏向保守。

展望營建業後市，台經院分析，顯然儘管年度公建預算規模衝高，但執行面尚有出入，再者房屋新建工程需求恐將轉淡，故營造業者認為未來半年持平的比例大幅增加，看好比例則明顯下降，代表營造業者對於景氣展望未如先前樂觀。