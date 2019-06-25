台經院5月景氣調查 製造業對未來半年景氣趨保守

2019-06-25 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台經院今天公布5月景氣動向調查結果，三大產業中，製造業因受中美貿易紛爭仍不明朗影響，製造業廠商5月看法悲觀，對未來半年景氣則趨保守，因此製造業營業氣候測驗點微幅下降；服務業則受內需激勵，連續三個月上升；營建業也擺脫連續兩個月下降，呈現上揚。

台經院5月景氣動向調查發現，受到全球經濟需求疲弱，美中貿易突生變數，製造業廠商5月問卷結果，認為5月景氣為「好」比率為25.1%，較上月增加3.5個百分點，認為當月景氣「壞」比率32.8%，也較上月增加6.6個百分點；廠商對未來半年景氣看法，看好由上月30.9%減少13.2個百分點至17.7%，看壞比率由上月21.2%增加5.6個百分點至26.8%，但55%廠商持平看待，顯示多數廠商心理層面雖有憂心，但持平居多。

綜合製造業對當月及未來半年景氣看法比率調查結果，經過模型試算後，5月製造業營業氣候測驗點為94.44點，較上月修正後94.59點減少0.15點。

服務業部分，保險業者受惠於匯兌收益挹注及產品調整，加上觀光局旅遊補助方案、來台旅遊人數持續成長，帶動餐旅業與保險業對5月景氣看法轉為樂觀；未來半年看法部分，以零售業、餐旅業、保險業、電信服務業看好比例較高。5月服務業營業氣候測驗點為98.22點，較上月上揚1.52點，呈現連續三個月上升。

營建業方面，5月營造業者認為未來半年持平的比例大幅增加，看好比例則明顯下降，營造業對景氣展望未如先前樂觀；不動產業5月六都建物買賣移轉件數較4月上揚14.9%，但未來半年不動產業者看法轉為偏向保守，擔心經濟景氣混沌影響購屋信心，且總統大選干擾時程有所提早，營建業5月營業氣候測驗點為93.96點，較4月上揚3.30點，結束先前連二個月下滑走勢。