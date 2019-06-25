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多項重大民生改革7月1日上路！小心違規讓荷包失血

旅行業估一天墊款1億 籲罷工預告期別光說不做

2019-06-25 11:16聯合報 記者董俞佳╱即時報導

長榮航空空服員發動罷工，旅行業者粗估他們一天要先墊1億元，希望長榮要如之前所允諾，賠償這些損失給業者，他們也呼籲政府要趕快訂罷工預告期，不要光說不做；交通部表示，待這次事件結束後，將由行政院協調討論制定。

全國旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，6月30日前長榮停飛超過800航班，以一班飛機約三成團客計算，加上要幫旅客轉其他航空，沒有機位的話要住當地飯店、當地交通等，旅行業者自行粗估，一天要先代墊1億元。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，這幾天代墊的狀況很多。他說，像有客人要去澳門，但碰到罷工取消航班不能去，因此客人辦理刷退，現在要退錢給客人，但是當地的交通、住宿安排好，這些錢現在先自行吸收。

另外，還有客人要從大陸回來，但因班機取消回不來，因此幫他買機票；但買不到直飛機票，要從香港轉機，且臨時定票幾乎都是票面價，一張就要2萬元，比他之前訂的來回機票還貴。還有客人要去新加坡的班機取消，緊急幫客人找到廉價航空的機位，但是因為臨時才定票，機票很貴。

蕭博仁說，月底之前長榮的機位都已經鎖住，不開放訂位，也沒有人敢訂，沒辦法出團的大多自認倒楣，在國外的旅客則想辦法從別的地方轉回台。他說，旅行業希望趕快停止罷工，如果這麼硬，不只勞資雙方吃虧，旅行業也倒楣。李奇嶽說，旅行業者感到無奈，希望趕快結束這個噩夢，也呼籲政府趕快訂出罷工預告期。

交通部表示，期待雙方再次進行談判，創造雙贏，待這次罷工告一段落之後，預計將由行政院協調勞動部、交通部共同討論制定罷工預告期等規範。

長榮航空空服員罷工在運務大樓外集結。本報資料照片
長榮航空空服員罷工在運務大樓外集結。本報資料照片
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