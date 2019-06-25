內政部三大新制7月上路 對誰有影響？

2019-06-25 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



內政部三大新制將於今年7月1日正式上路，包括跨直轄市收辦土地登記案件；建築物耐震能力評估檢查公安申報；國軍人員於戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記，同時通報國防部申請結婚、生育、喪葬或殮葬補助費。

配合國發會推動政府數位化服務，達到「單一窗口全程服務」目標，從今年7月1日起，國軍人員到戶政事務所辦理結婚、新生兒出生或家屬死亡登記，戶所將協助通報國防部申請婚、育、喪、殮等相關補助，落實政府一站式的服務，節省國軍人員遞送申請資料時間，縮短補助費請領時間。

此外，地政服務也邁大步，為方便民眾就近申辦不動產登記，從今年7月起各直轄市所轄地政事務所，試辦可跨直轄市收辦預告登記等七項簡易登記案件，幫民眾節省時間與費用。

內政部表示，自2015年起全國實施同一縣市跨所收辦不動產登記案件服務，頗受民眾好評。這次試辦跨直轄市收辦登記案件項目，包括經戶政機關更正有案的姓名、出生日期、身分證統一編號、住址或門牌錯誤的更正登記、住址變更、更名、門牌整編、書狀換給、預告登記及塗銷預告登記等七項簡易案件登記。

只要不動產位於直轄市的民眾，如有上述七項簡易案件登記需求，可就近到任一直轄市的地政事務所申辦，收件後即可全程辦理完成。此次先由六都試辦，倘若地政事務所人力及設備均可負荷，預計今年10月起將擴及全國試辦。

另一方面，考量台灣為地震頻繁區域，以現今科技對於地震何時、何地發生仍無法準確預測，一旦災害來臨即對人民生命財產造成嚴重威脅。內政部推動建築物耐震能力評估檢查公安申報，針對耐震能力評估「需補強」建築物，要求建築物所有權人完成耐震補強或拆除，避免建築物因地震造成崩壞，維護民眾居住安全。

內政部去年修正發布「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，依據該辦法第7條第1款規定，針對1999年12月31日以前領得建造執照，如電影院、車站、百貨公司、旅館、運動休閒場所、學校、醫院、社福長照機構等使用之樓地板面積累計達1,000平方公尺以上之建築物，且該建築物同屬一所有權人或使用人的建築物應辦理耐震能力評估檢查申報。

內政部表示，第一波將於今年7月1日起以運動休閒場所、學校等為實施對象，並通函各地方政府列為最優先清查及宣導通知對象。

此外，申報人檢具下列文件之一，送當地主管建築機關備查者，得免辦理耐震能力評估檢查申報：

一、已依建築物實施耐震能力評估及補強方案完成耐震能力評估及補強程序之相關證明文件。

二、依法登記開業建築師、執業土木工程技師、結構工程技師出具之補強成果報告書。