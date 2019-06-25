緯穎上半年疲軟 期待年底恢復成長動能

2019-06-25 10:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



伺服器大廠緯穎（6669）今（25）日召開股東會，董事長林憲銘指出，去年是公司創立來最好的一年，但今年大環境不是很好，總經理洪麗甯表示，今年上半年業績較疲軟，期待年底恢復成長動能，目前緯穎已針對明年新品卡位，「公司內是人聲沸騰、非常忙碌」，期望對明年業績有顯著貢獻。

林憲銘指出，緯穎去年是創立已來最好的一年，並很順利在今年3月上市。雖然今年大環境不是很好，但公司還是很努力經營的穩健。

洪麗甯表示，緯穎從成立以來，專注耕耘資料中心產業，去年隨著產業景氣蓬勃發展，公司營收首次突破千億大關，在「ODM直銷」（ODM Direct）市佔率達三成，緯穎會繼續深耕資料中心客戶。

洪麗甯說，去年是成長最好的一年，在研發及未來產業部分，現有產品部分，下一代CPU案子，希望贏得的都拿到了，「公司內是人聲沸騰、非常忙碌」，明年下半年有一波新產品上市。

洪麗甯指出，在5G跟邊緣運算部分，緯穎成立跨組織小組，積極加入世界各種組織，今年openEDGE規格 100，適用基地台、電信機房、電源資料中心，跟Nokia等知名電信設備商一起展出。

展望未來，緯穎指出，預期公有雲、私有雲會持續成長，會有更寬廣的應用。目前，緯穎在全球四大客戶中贏得第三位，在新興市場客戶也累計到三家，期望對明年業績有顯著貢獻。

洪麗甯強調，今年市場混沌，公司上半年業績是比較疲軟，但積極努力做每一步想做的事，期待在今年年底恢復成長力道，市場恢復成長動能。

面對中美貿易戰，緯穎強調，公司製造據點涵蓋全球三大洲，貿易戰沒有造成重大威脅。不過公司在台南設立廠房，第一條投產線在6月已出貨，下半年會再開出第二第三條產線。此外，美墨關稅紛爭雖然落幕，但預期美國會拿談判當工具，所以公司積極考慮在美國設廠，現在正評估各種場地可能性。