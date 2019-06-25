5月批發業年減5.7％ 零售、餐飲年增3％、5.2％

2019-06-25 05:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部統計處昨天公布批發業5月營業額為8518億元，年減5.7％；零售業營業額3195億元，年增3.0%；餐飲業營業額則為679億元，年增5.2%。

統計處指出，批發業中，機械器具批發業因記憶體等電子零組件價格持續下跌，年減5.1%，建材批發業因鋼品外銷需求減少，年減12.9%，化學批發業因出口減少，致年減9.3%。

零售業中的綜合商品零售業之百貨公司因新商場加入營運，加上精品銷售創佳績，致年增6.0%，超級市場因展店及集點換購活動，年增6.2%，便利商店因天候多雨，飲料銷售減少，僅年增0.7%，量販店因獨賣商品熱銷，加上線上銷售業績成長，年增5.8%；汽機車零售業因新車上市，年增6.9%；電子購物及郵購業因母親節檔期熱銷及3C 新品開賣帶動業績成長，年增8.4%；資通訊及家電設備零售業則因手機及冷氣機銷售減少，年減8.9%。

餐飲業部分，統計處說，餐館業因母親節聚餐商機挹注，加上業者拓展據點，致年增6.1%，飲料店業年增0.2%。