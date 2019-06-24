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凡事皆可談 但這兩個訴求長榮絕不退讓！

2019-06-24 23:51經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

長榮空服員罷工，勞資雙方陷入拉鋸戰，長榮航空總經理孫嘉明24日以強硬的口吻表示，工會所提的訴求中，「禁搭便車」與「勞工董事」公司是絕不會答應。他還套用年輕人流行語，強調這點很重要，所以要說三次：公司絕不會答應、絕不會答應！

知情人士表示，長榮對這兩點態度如此強硬，原因在於，如果對「禁搭便車」讓步（即工會爭取到的福利僅工會會員適用，非會員不適用），等於變相地鼓勵更多空服員加入工會，壯大工會勢力。如今長榮與空服員職業工會的關係惡劣，此時更不可能答應這種「此消彼長」的條款。

但對工會來說，如果爭取禁搭便車失敗，公司幫所有員工都調高待遇，那加入工會有何益？少了這層誘因，勞工又何必冒著得罪公司風險加入工會爭取福利？

因此，對勞資雙方而言，禁搭便車條款都有輸不得的壓力；誰輸了，就等於長他人志氣，滅自己威風。

至於工會爭取設置勞工董事，或派代表參與董事會，長榮同樣與工會寸土必争。長榮航空高階主管直言，不僅不可能讓工會設置勞工董事，連派員列席旁聽等都不可能，「董事會大門是不會讓工會踏入半步！」

勞工董事概念源自於德國，歐洲現約20個國家要求公司必須具備勞工董事。空服員職業工會為了促進長榮決策民主化，也就是重大決策或投資必須有基層勞工參與，進而促進產業民主，才提出設置勞工董事的訴求。

其實，不論勞動部或部分在野黨立委，皆提出上市櫃公司設置勞工董事的修法，這議題從馬政府時期吵到小英執政，但一直遭到企業財團極大反彈，始終只聞樓梯響。

檢視法源，目前僅國營事業有設勞工董事的規定。據《國營事業管理法》第35條：「代表政府股份中至少有五分之一席次，由國營事業主管機關聘請工會推派之代表擔任」。該工會推派之代表即所謂「勞工董事」。

由此，長榮屢次對外強調，設置勞工董事於法無據，更進一步到法院提告，指控工會以設置勞工董事為訴求發動罷工，屬於違法罷工，因為法律上沒有任何一個條文，規定民營企業需設勞工董事。

一名退休的長榮主管認為，長榮立場如此強硬，關鍵不是設立勞工董事於法無據，而是沒有企業老闆喜歡工會成員到董事會指手畫腳 ，除了開會過程有可能被拿出去爆料，還開扇門讓勞工有機會指著大股東鼻子罵，「誰希望讓原本風平浪靜的董事會，變得風風雨雨？」

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