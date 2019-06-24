5月製造業生產又翻黑 經部：機械設備後市難好轉

2019-06-24 20:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部統計處今（24）日公布5月工業生產指數108.02，年減3.05%；其中，製造業生產指數為108.12，年減3.01%。統計處副處長王淑娟表示，美中紛爭影響國內生產，不過廠商持續移轉產線回台，有助國內生產動能，預計第2季雖仍呈現負成長，但減幅將明顯收斂。

統計處表示，受到美中貿易緊張局勢再度升溫，抑低終端消費需求與投資信心，影響生產動能，不過，部分海外產線移回台灣，挹注國內生產表現，抵銷部分減幅。累計1至5月與上年同期比較：工業生產減少2.98%，其中製造業減少3.12%。

在傳統產業的部分，包括機械設備、基本金屬、化學原物料及汽車及其零件業都是美中爭端的主要受災戶，其中，機械設備業因貿易戰升溫，客戶訂單縮減或遞延，年減16.9%最為嚴重，經濟部也對後市沒有信心，認為若美中戰火持續未果，短期內難有好轉。

王淑娟表示，在資訊電子產業中，電子零組件業年減5.5%，其中積體電路業，受到電子產品終端需求疲弱，及DRAM市場供過於求影響，廠商庫存去化的時間拉長，以致年減5.8%；而液晶面板及其組件業，則持續受到中國大陸開出新產能的影響，面板、彩色濾光片、LCD 用玻璃基板同步減產，年減幅度達11.3%。

值得注意的是，電腦電子產品及光學製品業生產指數147.92，續創歷年單月新高，年增23.3%，連續第八個月二位數成長，王淑娟說，主因伺服器、交換器、路由器等大廠擴大產能，再加上部分汽車電子控制器、恆溫控制器等新品推出，且5G無線通訊設備需求強勁所致。