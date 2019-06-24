美中不好批發業不會好 5月批發業表現黯淡

2019-06-24 20:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部今（24）日公布5月批發、零售及餐飲業營業額統計。其中，零售及餐飲業營業額均較去年同月成長，批發業則相對黯淡，營業額8,518億元，年減5.7%，統計處副處長王淑娟表示，批發業動向與國際貿易有關，預估下月會持續負成長，長期走勢則視美中紛爭而定。

王淑娟指出，美中貿易戰升溫，影響機械器具業、建材業等批發業別表現。根據統計，機械器具批發業受到記憶體等電子零組件價格持續下跌影響，年減5.1%，建材批發業也因鋼品外銷需求銳減，年減12.9%，化學批發業則因出口表現不佳，年減幅度也達9.3%。

王淑娟表示，批發是零售的前端、上游，基本上會與出口表現呈現正相關的動向，由於批發業中有很大一部分的營業活動都與國際貿易有關，未來出口如果好轉，外貿動能轉強，批發也會跟著有所起色，整體而言是跟著美中紛爭發展進程而定。

至於5月零售業營業額為3,195億元，年增3%。王淑娟說，之前零售業受暖冬效應影響，2月營收翻黑，不過，隨著汽車銷售在4、5月回溫，加上百貨公司新商場開幕、精品銷售創下佳績，及超市業者展店及集點換購活動，拉抬5月營業額。而餐飲業則是受惠於母親節商機，和業者拓展據點，創下營收佳績。

展望6月，王淑娟分析，批發業屬於產業上游，大致會與國際經貿動向同步走勢，而現階段美中貿易紛爭未決，衝擊全球經濟成長動能，外銷需求降溫，加上國際原物料價格走跌，預估批發業營業額年增率續呈負成長，年減2%至5%。

至於零售及餐飲業，適逢端午節連假及畢業季商機，以及進入夏日消暑商品需求旺季，預期下月零售業將持續成長，年增2%至5%，餐飲業營業額則估年增0至3%。