工廠管理輔導法設不設落日條款？ 兩天內確定

2019-06-24 19:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



攸關農地工廠就地合法化的「工廠管理輔導法修正草案」將在立法院本會期三讀闖關，對於環保團體要求訂定20年「落日條款」，經濟部次長王美花今（24）日表示，這兩天內會與行政院確認修法方向，並期望在臨時會完成三讀，以銜接明年6月落日。

經濟部表示，過去未登記工廠沒有妥善配套管理措施，近十年來處理績效確實不佳；為解決累積多年的未登記工廠問題，經濟部修正工廠輔導法；有環團質疑為選舉護航，王美花對此表示，考量通過後還需要半年的時間來修訂子法，若拖延至下個會期，後續就會趕不上現行的工輔法在明年6月落日，有銜接上的問題。

經濟部並說明，經跨部會討論，並與地方政府交換意見，從環保、公安、經濟發展及就業等角度考量，新增第4之1章14條條文規範未登記工廠與特定工廠管理及輔導，把全面納管、不准新設、不得汙染的三原則入法，全案正在立法院審查中，已通過12條條文，還有二條條文未達共識留待協商。

王美花表示，日前經濟部不希望訂定20年期限，是從實際面的角度，因為擔心20年後仍會面對一樣的問題，因此，經濟部認為可以先推動，再視後續成效決定。不過，王美花說，既然立法院長蘇嘉全也表示，特定工廠登記證應設落日期限，會將意見帶至行政院研議，這一兩天內確定政策方向。

至於國民黨立委江啟臣提議比照食安法，在行政院層級設立協調委員會，王美花也說，會一併將意見轉呈行政院，並強調，此事涉及跨部會、地方政府，即便沒有設置院層級的協調會，經濟部本來就會建立相關協調機制。

另外，關於環團不滿由經濟部來認定「汙染業別」，王美花澄清，認定、公告污染業別主導權是環保署，經濟部和農委會一樣，僅是受環保署邀請參與討論、提供意見。