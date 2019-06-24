5月季調失業率連三升至3.75% 攀至22個月高點

2019-06-24 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（24）日發布5月失業率為3.67％，與上月持平；但經季調後的失業率為3.75%，連三月走揚，續升0.02個百分點，攀至22個月高點。

若依照教育程度別觀察，以大學程度者的失業率逾5%最高，顯示每一個百個大學畢業生就有五人以上面臨失業，高中職及研究所分別為3.6%及2.7%。