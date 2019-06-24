5月批發業營業額年減5.7% 預估持續負成長

2019-06-24 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部今（24）日公布5月批發、零售及餐飲業營業額統計，零售及餐飲業營業額均較去年同月成長，批發業則相對黯淡，營業額8,518億元，年減5.7%，預估持續負成長。

根據統計，5月批發業營業額8,518億元，年減5.7%，其中機械器具批發業因記憶體等電子零組件價格持續下跌，年減5.1%，建材批發業因鋼品外銷需求減少，年減12.9%，化學批發業因出口減少，致年減9.3%。

5月零售業營業額3,195億元，年增3.0%。其中綜合商品零售業之百貨公司因新商場加入營運，加上精品銷售創佳績，致年增6.0%，超級市場因展店及集點換購活動，年增6.2%，便利商店因天候多雨，飲料銷售減少，僅年增0.7%。

另一方面，量販店因獨賣商品熱銷，加上線上銷售業績成長，年增5.8%；汽機車零售業因新車上市，也年增6.9%；電子購物及郵購業因母親節檔期熱銷及3C新品開賣帶動業績成長，年增更達8.4%；但是，在資通訊及家電設備部分，則因手機及冷氣機銷售減少，年減8.9%。

至於5月餐飲業營業額679億元，年增5.2%，主因餐館業因母親節聚餐商機挹注，加上業者拓展據點，致年增6.1%，飲料店業年增0.2%。

展望6月，統計處表示，批發屬於上游部分，大致會與國際經貿動向同步走勢，而現階段美中貿易紛爭未決，衝擊全球經濟成長動能，外銷需求降溫，加上國際原物料價格走跌，預估批發業營業額年增率續呈負成長。