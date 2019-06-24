親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
生技產業
稅務法務
產業綜合
房市情報

與韓國瑜合影抱抱 雄中生秀「為什麼愛說謊」書引聯想

沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

5月失業率3.67% 這兩種人才「錢景看好」

2019-06-24 16:50經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

主計總處今（24）日公布5月失業率為3.67％，雖較4月持平，但經調整季節變動因素後的季調失業率則持續走揚，升至3.75%；面對畢業徵才高峰期即將來臨，目前哪些行業徵才力道最為強勁？勞動部指出，電腦及資訊服務業市場規模逐年攀升，軟體開發及程式設計師「錢景看好」。

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」資料庫統計，今年5月各公立就業服務機構新登記求職人數總計62,760人，較4月上升8.08％，新登記求才人數為112,027人，較4月增加7.74％，平均每一位求職者有1.79個工作機會。

勞動部表示，5月有超過七成行業徵才多於4月，其中以「製造業」、「醫療保健及社會工作服務業」、「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」的增加人數最多。

值得留意的是，受惠於網路行銷快速發展，以及雲端高效能運算、物聯網等AI應用的興起，不僅電腦及資訊服務業市場規模逐年攀升，「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」求才需求也有明顯成長，5月新登記求才人數為2,738人，創下近五年同月新高，較4月成長32.21％。

目前「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」最急需的人才為「軟體開發及程式設計師」與「電腦網路專業人員」，尤其「軟體開發及程式設計師」5月職缺較去年同月大增138％，求才人數亦創下歷年同月新高，在軟體人才需求快速成長的情形下，平均每位求職者有4.52個工作機會，廠商也紛紛釋出高薪來吸引「軟體開發及程式設計師」人才，約五成廠商開出最高薪資超過6萬元，錢景備受看好。

勞動部指出，緯創軟體、亞太電信、華苓科技、關貿網路、愛勝遊戲等廠商目前均在台灣就業通網站積極徵才。緯創軟體釋出軟（韌）體設計工程師、系統分析師、MIS程式設計師、演算法開發工程師、Internet程式設計師等職缺，其中軟（韌）體設計工程師負責電子商務、金融等系統專案的分析、設計以及程式撰寫，月薪上看70K；亞太電信也大舉釋出軟（韌）體設計工程師、行銷企劃人員、客戶服務人員、業務人員等多元化職缺，其中軟（韌）體設計工程師的月薪均達4萬元以上，求職者可多把握機會。

緯創軟體
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

5月批發業營業額年減5.7% 預估持續負成長

2019-06-24 17:11

5月工業生產指數108.02 年減3.05％

2019-06-24 16:51

新竹市賣場接連停電 台電澄清供電充足

2019-06-24 14:49

電商衝擊 台灣攤販變老變少

2019-06-24 14:31

主計總處統計：肉攤最賺 遊戲攤淨利最高

2019-06-24 14:31

工輔法設不設落日條款 經濟部2天內確認

2019-06-24 13:52

士紙旗下氧顏森活面膜賣進星國 品牌事業拚損益兩平

2019-06-24 12:51

躲貿易戰火 台商祭三大策略

2019-06-24 12:48

超眾攜日本電產 總座郭大祺：需求就讓超眾忙翻了！

2019-06-24 12:37

礦權展延紛擾不斷 亞泥股東會爆衝突

2019-06-24 12:11

徐旭東：中國水泥市場下半年穩定中微幅成長

2019-06-24 12:05

亞泥股東會環團抗議 籲徐旭東面對礦場轉型

2019-06-24 11:20

亞泥股東會爆衝突 徐旭東大怒：很抱歉！我在講話

2019-06-24 11:18

越南成美中貿易戰受益者 謝金河點名11家台商成新贏家

2019-06-24 11:14

影／徐旭東主持亞泥股東會　遭環團批說謊

2019-06-24 10:07

春節凍漲、亞臨最低價 中油1～5月吸收17.9億

2019-06-24 05:58

經濟停滯 央行促採「擴張性財政政策」

2019-06-24 00:43

G20川習會若喬不攏 我今年GDP成長率不保2

2019-06-24 00:40

名家觀點／面對經濟下行風險…準備好了嗎？

2019-06-24 00:28

產業四大老請命 別刪科技應用預算

2019-06-23 23:26

減少科專經費…造成三個不利

2019-06-23 23:25

保障基礎研究…產生排擠

2019-06-23 23:24

專家看本周經濟指標／美通膨可望溫和走揚

2019-06-23 23:13

拚薪情！30歲新台幹前進東南亞 大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:16

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員嗎？

2019-06-24 13:12

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-23 21:40

長榮空服罷工 為何工會力爭提高日支費？這篇詳細解析

2019-06-24 10:11

長榮招新空服員取代罷工者？交部回應了

2019-06-24 12:15

新聞眼／長榮態度硬 不惜賠本清理戰場

2019-06-23 23:52

長榮罷工72小時過去 工會聲明：日支費可協商

2019-06-23 21:21

遭酸怎不去華航應徵 長榮空服回嗆：我們正在做不爽不要做這件事

2019-06-24 11:34

長榮宣布：已有空服歸隊 增飛峇里島、曼谷班機疏運

2019-06-23 21:08

影／不簽放棄罷工不准回？空姊母淚崩 長榮說是調度

2019-06-24 11:29

逢華航罷工三周年、長榮股東會 長榮勞資今對峙升高

2019-06-24 00:56

長榮罷工影響 佛心機票公司自願補貼消費者改票

2019-06-23 22:19

「世上哪有這種事」賴正鎰籲修法禁止職業工會發起罷工

2019-06-24 12:34

空服員罷工晚會士氣高 各地工會站台相挺

2019-06-23 22:00

禁搭便車僵局 學者：效國外可解套

2019-06-23 21:05

空服員罷工團結晚會 1空服員宣布在3樓「高空抗爭」

2019-06-23 22:35

反制罷工 長榮航空罕見點名媒體批評

2019-06-24 10:37

長榮罷工戰線 恐拉長到7月

2019-06-23 23:47

長榮提10多張委託書稱「空姐想回家」 工會質疑真偽

2019-06-23 18:47

長榮罷工事件 賴香伶挺工會挨批作秀

2019-06-23 21:32

鐵了心拉長罷工戰線 長榮取消航班新增至7月2日

2019-06-24 15:44

長榮總座：每個工作都很辛苦 不適合就別來應徵

2019-06-24 11:51

開放銀行 最快下月上路

2019-06-23 23:32

長榮航空：最快26日公布7月停飛班表

2019-06-24 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top