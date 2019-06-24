5月失業率3.67% 這兩種人才「錢景看好」

2019-06-24 16:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



主計總處今（24）日公布5月失業率為3.67％，雖較4月持平，但經調整季節變動因素後的季調失業率則持續走揚，升至3.75%；面對畢業徵才高峰期即將來臨，目前哪些行業徵才力道最為強勁？勞動部指出，電腦及資訊服務業市場規模逐年攀升，軟體開發及程式設計師「錢景看好」。

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」資料庫統計，今年5月各公立就業服務機構新登記求職人數總計62,760人，較4月上升8.08％，新登記求才人數為112,027人，較4月增加7.74％，平均每一位求職者有1.79個工作機會。

勞動部表示，5月有超過七成行業徵才多於4月，其中以「製造業」、「醫療保健及社會工作服務業」、「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」的增加人數最多。

值得留意的是，受惠於網路行銷快速發展，以及雲端高效能運算、物聯網等AI應用的興起，不僅電腦及資訊服務業市場規模逐年攀升，「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」求才需求也有明顯成長，5月新登記求才人數為2,738人，創下近五年同月新高，較4月成長32.21％。

目前「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」最急需的人才為「軟體開發及程式設計師」與「電腦網路專業人員」，尤其「軟體開發及程式設計師」5月職缺較去年同月大增138％，求才人數亦創下歷年同月新高，在軟體人才需求快速成長的情形下，平均每位求職者有4.52個工作機會，廠商也紛紛釋出高薪來吸引「軟體開發及程式設計師」人才，約五成廠商開出最高薪資超過6萬元，錢景備受看好。

勞動部指出，緯創軟體、亞太電信、華苓科技、關貿網路、愛勝遊戲等廠商目前均在台灣就業通網站積極徵才。緯創軟體釋出軟（韌）體設計工程師、系統分析師、MIS程式設計師、演算法開發工程師、Internet程式設計師等職缺，其中軟（韌）體設計工程師負責電子商務、金融等系統專案的分析、設計以及程式撰寫，月薪上看70K；亞太電信也大舉釋出軟（韌）體設計工程師、行銷企劃人員、客戶服務人員、業務人員等多元化職缺，其中軟（韌）體設計工程師的月薪均達4萬元以上，求職者可多把握機會。