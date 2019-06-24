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5月批發業營業額年減5.7% 6月也不妙

2019-06-24 16:37經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部今（24）日發布5月批發、零售及餐飲業營業額統計，由於記憶體等電子零組件價格持續下跌、外銷需求降溫，批發業營業額年減5.7%，預估6月也難脫離頹勢。

根據經濟部統計，5月批發業營業額8,518億元，年減5.7%，其中機械器具批發業年減5.1%，主因記憶體等電子零組件價格持續下跌；建材批發業因鋼品外銷需求減少，年減12.9%；化學批發業年減9.3%，主因石化產品出口減少及售價下跌；汽機車批發業年減5.7%，主因去年同月改款新車銷售佳，比較基數較高所致。

另一方面，5月零售業營業額3,195億元，年增3%，其中綜合商品零售業年增5.1%；汽機車零售業年增6.9%，主因新車上市帶動銷售成長。

電子購物及郵購業年增8.4%，主因母親節檔期熱銷，加上3C 新品開賣帶動業績成長；布疋及服飾品零售業因精品買氣活絡，年增2.9%；藥品及化粧品零售業年增2.1%，主因拓展門市及母親節促銷活動；資通訊及家電設備零售業則因手機及冷氣銷售減少，年減8.9%。

至於5月餐飲業營業額679億元，年增5.2%，其中餐館業受惠於母親節聚餐商機挹注，加上業者拓展據點，年增6.1%，飲料店業則微幅增加0.2%。

經濟部分析，美中貿易紛爭未決，衝擊全球經濟成長動能，外銷需求降溫，加上國際原物料價格走跌，預估6月批發業營業額年增率續呈負成長。

零售及餐飲業則逢端午節連假及畢業季商機，以及進入夏日消暑商品需求旺季，預期零售及餐飲業營業額年增率將持續成長。

資料來源／經濟部統計處
資料來源／經濟部統計處
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