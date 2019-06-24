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5月製造業生產指數年減3% 機械設備業最慘

2019-06-24 16:20經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部統計處今（24）日公布5月工業生產指數108.02，年減3.05%。其中，美中貿易緊張局勢再度升溫，抑制終端消費需求與投資信心，但部分海外產線移回，挹注國內生產表現，5月製造業生產指數為108.12，年減3.01%，預期第2季仍為負成長。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年減5.5%，其中積體電路業因電子產品終端需求疲弱，以及DRAM市場供過於求，庫存去化時間拉長，以致年減5.83%；液晶面板及其組件業由於中國大陸新產能持續開出，供需失衡，面板、彩色濾光片、LCD用玻璃基板同步減產，年減11.27%。

電腦電子產品及光學製品業指數續創歷年單月新高，年增幅度高達23.3%，已經連續第八個月二位數成長，表現亮麗，主因伺服器、交換器、路由器等廠商擴大國內產能，以及汽車電子控制器、恆溫控制器等新品熱銷，加上5G無線通訊設備需求強勁所致。

至於傳統產業中，機械設備業因美中貿易爭端升溫，客戶訂單縮減或遞延，年減16.86%最慘；基本金屬業也因國際鋼市動盪且下游市場需求減緩，加上部分產線檢修，年減9.57%。

化學原材料業年減3%，主因下游買氣觀望、部分石化廠排定計畫性檢修，以及工安事故產線尚未復工所致；汽車及其零件業年減6.01%，主因小轎車去年比較基數偏高、客貨兩用車受進口車排擠，及部分汽車零組件外銷訂單縮減導致生產下滑。

展望未來，經濟部指出，美中貿易紛爭混沌未明，為降低不確定因素衝擊，部分廠商積極進行生產基地調整，擴增國內產線，並積極提升技術競爭力、發展新興應用，將有助於我國製造業生產動能逐漸好轉，預期第2季製造業生產指數續呈負成長，但減幅將明顯收歛。

資料來源：經濟部統計處
資料來源：經濟部統計處
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工業生產指數製造業經濟部
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