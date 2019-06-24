內政部：安家固園專案華而不實 已轉型為危老重建

2019-06-24 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



前行政院長張善政昨（23）日直播表示，任內因應台南地震所核定的200億「安家固園」專案，蔡政府上台後卻沒有執行。內政部今（24）日回應，當時計畫倉促上路、「華而不實」，缺乏配套，在政黨輪替後已轉型為危老重建及都更2.0，提供容積獎勵、賦稅減免、融資協助等措施，並搭配建物快篩、耐震評估、階段性補強及重建等完整配套，加速保障民眾居住安全。

2016年2月6日台南強震造成嚴重傷亡，引起各界對建築物耐震的重視，因此行政院於2016年4月29日核定六年期「安家固園計畫（2016-2021年）」，辦理老舊建築物耐震評估補強及土壤液化潛勢區防治改善措施。

內政部表示，當初計畫因適逢新舊政府交替，政策倉促上路，未有完整配套措施，且計畫中都更每年僅規畫執行15件，使重建無法走完最後一哩。

內政部強調，這等於是將最重要的部分棄之不做，反而把政府經費濫用在不可行的計畫上。2016及2017年執行後，因民眾擔心評估有安全疑慮，恐影響房價，且缺乏重建或補強誘因，導致成效未如預期。

內政部為加速改善國內老舊建物安全，經全盤檢討後，自2018年起將「安家固園計畫」轉型以「都市危險及老舊建築物加速重建條例」為主軸，並推出「107年建築物耐震重建輔導試辦計畫」(行政院107年1月2日核定) 與「全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫（108-110年）」(行政院107年12月4日核定) 兩項計畫，透過完整配套改善建築結構安全，另土壤液化措施則回歸經濟部持續辦理，以更全面的作法保障民眾生命財產安全。

內政部強調，為鼓勵民眾申請建物耐震能力評估，內政部也已將耐震初評提高至每棟補助1萬2,000至1萬5,000元，積極協助民眾改善居住品質，使居住安全獲得周延的保障。民眾若有相關問題，可電洽內政部1996全國服務熱線，或各地方政府1999服務熱線。