心動了嗎？這種攤販年營收380萬元

2019-06-24 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



擺攤販賣什麼賺最多？賣衣服，賣小吃，賣菜，賣水果，都不如賣肉賺得多 ，攤販收入調查，賺錢第一名的是肉攤。

根據主計總處統計，生鮮肉類每攤年營收379.9萬元，利潤85.3萬元，是最賺錢的攤販。

利潤第二的是水果攤，平均每攤一年利潤64.2萬元；第三名成衣、被服、布及鞋類 ，利潤59萬元。

占比超過一半的小吃、食品及飲料類攤販，每攤全年利潤為56.5萬元，比菜攤還差一點。