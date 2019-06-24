攤販老了也少了 年輕人因這原因不願做攤販

2019-06-24 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



數位化衝擊的不只是實體店面，攤販也因此老化萎縮 ，主計總處調查顯示，年輕人寧可網路創業，不想拋頭露臉當攤販，台灣攤販平均年齡52.2歲，較五年前又老了兩歲，目前攤販的主力是60歲以上的老年人。

主計總處五年一度的攤販經營概況調查，全國有30.7萬攤，47.6萬人從事攤販，雙雙創下1988年有攤販調查以來，首次衰退。

攤販去哪兒了？調查顯示，各年齡層攤販數均在下降，唯獨60歲以上的「老攤販 」人數仍在增加中，目前60歲以上攤販9萬9240人，占全體攤販32.3%，為各年齡層攤販人數之冠。

五年前攤販主力為50-59歲族群，五年後，當年的中高齡攤販邁入花甲之年 ，仍堅守這一攤；年輕攤販加入情況不踴躍，30歲以下攤販1萬1444人，僅占所有攤販的3.7 %，甚至比五年前少了4500多人。

數位經濟發達，網路開店成為趨勢，只要一台電腦，家裡就是倉庫，擺攤則要設備，還需要車子，相較之下網路創業成本低許多，更重要的是不需拋頭露臉，餐風宿雨，因此年輕人寧可網路開店也不要當攤販。

另一方面，攤販轉業困難，做習慣了，就一直經營下去，況且能經營超過10年以上，表示生意不差，更會讓老攤販繼續做下去。就這樣，台灣的攤販越來越老。

為什麼要當攤販？最主要是「經營較自由」，有41.5%，另有13.5%是因為「 無其他謀生技能」；二代接班不是只有企業家，調查顯示有5%左右的攤販是因為「祖傳」事業而繼續經營下去；另外還有人是因為從事攤販獲利較優，原來工作場所歇業，以及貼補家用等。

因此九成以上的攤販都表示，未來一年還是會繼續從事攤販工作，想改行的僅6 %，其中男性攤販轉行的意願高於女性攤販。

想改行的攤販43%表示，如果找到適當行業，會立即改行；也有一成表示，家計生活負擔減輕時立即轉業；也有21%攤販表示，等籌足開業資金後 ，會轉型自營商號 。