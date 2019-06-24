美中衝突 資誠分析台商三大策略

2019-06-24 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



美中貿易戰持續交鋒，G20川習會更即將於本周到來，資誠聯合會計師事務所今（24）日提出分析，台商主要採取的策略包括積極探索關稅措施、加強東南亞布局以及回台布局等三大策略，其中台商詢問度最高的前四名東南亞市場，依序分別為越南、菲律賓、泰國、馬來西亞等國。

上述三大策略出自於對50家不同產業所進行調查，資誠發現，有42%台商傾向採取「積極探索運用關稅措施」策略、同樣有42%台商選擇「加強東南亞布局」，選擇「加強回台布局」的受訪者則佔39%；另外，選擇「加強美墨布局」者僅占7%。

資誠會計師徐丞毅表示，考慮布局東南亞的受訪者，主要是勞力密集型的產業，而技術與高端製造的台商，則選擇回台灣設廠，尤其台灣政府近期的鼓勵台商回流政策，讓許多企業準備擴大在台投資及擴廠擴線。

徐丞毅表示，台商在過去十幾年已與大陸供應鏈緊密結合，商業模式以「台灣研發，中國生產，三角貿易銷售歐美」居多，但如今受到外在經貿環境變化，首要課題包括整合上下游將供應鏈縮短、提升產業附加價值等，甚至是配合大廠將供應鏈拉長到不熟悉的地方，若無清楚布局以及瞭解各國法規，未來面臨「過冬」以及急轉單，恐怕會令企業家越經營越慌亂。

普華商務法律事務所律師馬碩遠則表示，如果企業選擇要從中國大陸退場，除了需要瞭解當前大陸法令變化外，還有保留法人個體與否的不同出場方式，其中最需注意的是勞動關係的調整，以及退場的資金與土地、股權交付安全規劃；退場後尋找下一春，若選擇將資金匯回台灣，也必須事先做好資金回台的稅務與資產保全策略規劃，才能真正搭上這波「歡迎台商回台」方案的政策利多。