柯文哲報告大巨蛋案 強調堅持公安、依法行政

2019-06-24 14:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



台北市長柯文哲今（24）日赴議會進行大巨蛋專案報告，對於議員質疑去年11月29日的內部會議是在幫遠雄找解套方式，柯嚴正澄清該次會議僅是市府內首長的內部溝通會議，非正式會議，更無所謂施壓影響權責機關的依法審議，否則都審不會審多次還沒通過。

柯文哲表示，市府對大巨蛋案態度很清楚，就是堅持公安、依法行政、依約辦理，不會刁難，也不會放水。他說，遠雄當時是因不按圖施工被市府勒令停工，現在想復工的方式就是通過都審和環評，再申請建照變更才可復工。一旦復工後，就會面臨重啟議約談判，之前遠雄被外界認為謀取暴利的質疑，就一切攤在陽光下，讓社會各界檢視。

柯文哲簡報指出，雖然他當時看大巨蛋案是怪怪的，也留下很多問題，如逃生路線怎設計，違約無處罰方式等等，但他認為這是當時的行政裁量權，不想多做批評，就抱持無罪推定的態度，有貪瀆就送檢方處理，否則仍會安全、合理、合法的前提下，設法爭取市民和市府最大的權益。

柯文哲表示，上任後發現遠雄有79項沒有按圖施工後，就要求勒令停工，後來市府組成公安體檢小組，公布7項公安標準，這7項標準現在都一樣，沒因為換人就改變標準，沒有所謂放水問題。

對於外界質疑遠雄被勒令停工後，大巨蛋仍繼續施作？柯文哲以高等行政法院的判決指出，由於大巨蛋主體結構已經是既存的事實，基於水浮力的因素無法拆除，因此包括載重、鏽蝕和坍塌等攸關公共安全部分，市府在跟專業技師公會討論後，同意有14項工程要繼續施作，目前市府也緊盯著這14項工程的施作進度。

對於外界質疑市府和遠雄常連絡見面，柯文哲說，大巨蛋是BOT案，市府有二個角色，一為契約的一方，與遠雄是合作夥伴，另一角色就是審查機關；因為有前者角色，所以必須跟遠雄連繫討論，否則不見面是無法解決問題。