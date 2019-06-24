躲貿易戰火 台商祭三大策略

2019-06-24 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



眾所矚目的G20峰會、川習會本周即將登場，資誠會計師事務所指出，因應美中貿易戰火，台商祭出三大策略，最常見的是積極探索運用關稅措施，以及加大東南亞、回台布局。其中，勞力密集的產業鎖定東南亞，技術與高端製造的台商，則選擇回台灣設廠，尤其政府近期釋出政策利多，也讓企業準備擴大在台投資。

資誠市場暨業務發展長林鈞堯指出，根據PwC 2019全球企業領袖調查報告，受中美貿易戰影響，全球企業CEO認為未來一年景氣將衰退的CEO比例，從去年5%大幅增加到29%。

而從近期經濟數據顯示，中國經濟出口成長率反而增加，主要原因在於中國出口非美地區的比例，抵銷了對美國出口的損失。顯見貿易戰已開始改變企業的國際貿易方式。

根據2019資誠台灣企業領袖調查報告，台灣CEO也保守看待今年景氣，47%對今年全球經濟前景感到悲觀。林鈞堯建議，台商夾在兩大強權競爭中，必須有一定的彈性，提高技術壁壘，才有機會在這場漫長寒冬中挺身前進。

根據資誠對50家不同產業進行的調查發現，台商對中美貿易的中長期因應策略中，最常見的是「積極探索運用關稅措施」（42%）以及「加大東南亞布局」（42%），其次是「加大回台布局」（39%），而「加大美墨布局」僅占7%。

資誠稅務法律服務副總經理徐丞毅分析，在「加大東南亞布局」策略上，台商詢問度最高的前四名市場依序為越南、菲律賓、泰國、馬來西亞，主要是勞力密集型的產業。

至於技術與高端製造的台商，則選擇回台灣設廠，尤其台灣政府近期的鼓勵台商回流政策，讓許多企業準備擴大在台投資及擴廠擴線。

徐丞毅表示，台商在過去十幾年已與大陸供應鏈緊密結合，商業模式以「台灣研發，中國生產，三角貿易銷售歐美」居多。如今受到外在經貿環境變化，面臨的課題是得先整合上下游將供應鏈縮短、提升產業附加價值，或者配合大廠將供應鏈拉長到不熟悉的地方。

這些布局若沒想清楚，不同國情法規增加維運成本、不佈點導致的訂單流失能否過冬，或急轉單能否消化，都會令企業家越經營越慌亂。