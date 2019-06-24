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征服最速賽道 台灣精品募集柏林馬拉松代表隊

2019-06-24 12:47經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

2019柏林馬拉松將在9月29日登場，外貿協會一如往年，由台灣精品籌組最搶鏡的「柏林馬拉松台灣精品代表隊」，期待透過代表隊跑者無限的創意與熱情，聚焦來自全世界4萬名跑者的目光，讓世界看到我國引以為傲的台灣精品。

去年柏林馬拉松現場，台灣精品代表隊跑者以創意所設計出電競產品、電鍋 、珍奶等10個顯著台灣元素的造型服裝跑完全程，獨特有趣的造型引起關注 ，各國媒體爭相報導，成功將台灣特色推向國際。

今年，在經濟部國際貿易局的大力支持下，外貿協會將延續創意變裝主題，擴大募集創意跑者群，組成最搶鏡的「2019柏林馬拉松台灣精品代表隊」，在全世界鏡頭的焦點前展現台灣的驕傲。

貿協表示，如果你有夢想征服世界六大馬拉松賽事，具有讓世界看見台灣的熱忱，懷有聚焦媒體鏡頭夢想的創意跑者，千萬不要錯過報名機會，此次徵選除了一般民眾可以參加，更新增台灣精品獲獎企業員工名額，今年將選出16位最能傳遞台灣精品創意的跑者，組成創意最強的「台灣精品代表隊」，驚豔世界的最速賽道。

只要18歲以上之我國籍國民，且近三年內曾於6小時內完賽國內外全馬者，即可免費報名參加，獲選跑者將由主辦單位提供柏林馬拉松參賽資格及部分行程費用補助。

徵選活動從即日起至7月14日晚上23:59止，相關活動辦法及報名方式可上活動官網：https://2019taitraberlinmarathon.com.tw/。

2018台灣精品代表隊跑者以創意珍奶造型參賽超級吸睛。圖／外貿協會提供
2018台灣精品代表隊跑者以創意珍奶造型參賽超級吸睛。圖／外貿協會提供
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