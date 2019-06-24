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名家觀點／面對經濟下行風險…準備好了嗎？

2019-06-24 00:28經濟日報 林祖嘉

川習熱線，擬在G20會面，但別忘了日前G20召開大會後，發表的聯合公報中，達到共識承認貿易戰惡化影響全球經濟，各國承諾如果有需要，會採取進一步的行動；公報中也承認，全球經濟成長仍然緩慢，下行風險仍然存在。

美中貿易大戰持續燃燒，5月下旬川普宣布將中國大陸2,000億美元輸美產品的關稅由10%提高到25%，同時將尚未加稅的3,000億美元大陸輸美產品，也列入未來加稅的範圍中，現在美國貿易代表總署正在徵詢美國各產業的意見。而因為中方曾多次強烈回應美方的措施，因此許多人都很擔心美國可能真的會把最後3,000億美元商品的關稅一律提高到25%，到時候不只是美中雙雙受傷，全球貿易和經濟成長都會受到嚴重打擊。

雖然川普在18日表示，習近平將會在月底召開的G20會議上和他見面，兩人將會對於美中貿易爭議做進一步協商。但是，很多人可能都知道，美國為了要求習近平參加此次會議，包括川普在內的多位美國高官放話若習近平不參加，美國將會立即把最後3,000億美元商品的關稅調高到25%。在這麼大的壓力下，習近平已確定出席，預料會再安排再一次的川習會，但在這種情況下與會的習近平，願意在川習會中做出多少讓步，其實有待觀察。

事實上，受到美中貿易戰爭的影響，國際上一些主要的經濟機構都已多次調降今年全球的經濟成長率和國際貿易成長率。比方說，OECD把今年的經濟長率由去年年底時估計的3.5%調降到最新4月估計的3.2%；IMF的估計由今年1月時估計的4%，調降到4月時估計的3.3%。

受到影響最大的當然是全球的貿易數量，WTO最早估計今年全球的貿易成長率為4.0%，其後調降到3.7%，今年4月又再大幅調降到2.6%。這還沒有把5月中川普將中國大陸2,000億美元商品的關稅由10%調升到25%的因素考量進去，信相此一因素必然會使得全球貿易受到明顯影響。

由於受到美中貿易戰的影響，現在國際上都在調降各國經濟成長率和貿易成長率，因此許多企業也都開始採取更保守的估計與政策。一個很重要的指標就是採購經理人指數（PMI），近期以來，國際上一些主要國家的採購經理人指數都跌破50，代表企業界對於未來的景氣趨於保守，所以他們對於各項物料、零組件及最終產品的採購才會趨於保守。這其中包括了歐元區、日本、中國大陸及南韓等國家的PMI在5月都掉到50以下，而美國也只能勉強維持在50.5的水準，顯示出這些國家的企業都採取了較為保守的作法來因應國際景氣可能的衰退。

台灣是小型開放經濟體，經濟高度依賴出口和國際貿易，受到美中貿易戰及國際經濟不景氣的影響，從去年11月以來，我國的外銷接單已經連七個月負成長，出口也連七個月負成長，到現在為止，我們都還看不到這兩個重要數據何時會轉為正成長。受到國際部門表現不佳的影響，台灣最新的採購經理人指數同樣大幅下滑，由4月的51.7掉到5月的到48.2，顯示出台灣企業對於目前經濟景氣保守觀望的氣氛。在此種情況下，台灣經濟成長率現在正面臨「保2」的窘境。

在國際貿易與國際經濟景氣持續不振下，台灣短期內要走出陰霾，似乎並不容易。面對國際經濟很大不確定情況下，我們建議企業要保守應對，個人投資理財也要多加小心，而政府部分更是應該認清此一事實，而且要勇於面對此問題，先準備好各種可能的因應措施。

（作者是政大經濟系教授）

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