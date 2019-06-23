雙城論壇7月4日登場 將由柯文哲率團出席

2019-06-23 21:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



台北市長柯文哲被視為2020總統大選熱門人選，其一舉一動備受關注。台北市政府發言人劉奕霆宣布，「2019雙城論壇」將於7月4日在中國大陸上海舉行，本次雙城論壇預計由台北市長柯文哲出席大會，本屆論壇將議題鎖定在市民多所關注的經貿、創新、產業交流。

劉奕霆指出，本次論壇將以「創新、合作、未來」為主題，向下延伸出「生物科技產業交流分論壇」、「醫學科技發展分論壇」、「文化分論壇」、「青創與智慧城市分論壇」等四個分論壇，分別探討城市未來的發展模式，其中「生物科技產業交流分論壇」將由產業發展角度切入，朝向高附加價值、具有未來前景的產業前進。

劉奕霆表示， 而「醫學科技發展分論壇」，將就最新醫療科技與照護模式，進行雙向的經驗分享 ，而「文化分論壇」期盼以「人」為主體，分享兩市所發展出不同的城市新氣象 ， 最後「青創與智慧城市分論壇」，代表著城市創新與活力，將交流城市未來的智能管理及青創發展藍圖。

劉奕霆說，雙城論壇舉辦十多年來，台北與上海雙方無論在城市治理、文化藝術、體育競技、產業交流上，相互觀摩學習的成績斐然，今年也規劃有多項的兩市交流活動，包含上半年度的「2019台北燈節-上海燈區」、「台北上海雙城樂展」、「2019兩岸四地城市龍舟文化交流賽」，下半年預計將有「2019海峽盃籃球邀請賽-臺北站」、「上海馬拉松邀請賽」、「台北馬拉松邀請賽」、「台北觀光旅遊推廣活動」等多項交流活動開展。

柯文哲先前受訪曾指出，雙城論壇舉辦行之有年，沒道理今年不辦，他態度仍是秉持互信與兩岸一家親精神，來進行兩岸交流、增加善意，並重申五個互相，包含互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，他對雙城論壇定位也相當清楚，即「兩岸城市交流」。