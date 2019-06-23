油價24日起漲0.2元 95無鉛28.7元

2019-06-23 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台灣中油公司公布，24日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.2元，調整後92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元。

台灣中油指出，本周受美中兩國領導人將於G20峰會會晤及中東海運原油輸運安全引發疑慮，導致國際油價上揚；本周調價指標7D3B周均價為每桶62.35美元，較前周61.46美元上漲0.89美元，新台幣兌美元匯率升值0.124元，國內油價依公式計算漲幅為0.84%。

台灣中油表示，本周92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.2元，足額調整，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升28.7元，但未達啟動經濟部油價平穩措施之門檻。

今年累計截至5月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額約為17.90億元。