親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

游盈隆宣布退出民進黨 提六理由「黨已經變了」

空服員比地勤慘？勞動部臉書被長榮員工灌爆

太空三期計畫起步超歐趕美 人才培養傳承是關鍵

2019-06-23 12:05中央社 中央社

政府將太空科技訂為未來10年的重點發展項目，每年至少發射一顆衛星，太空中心中生代員工希望台灣太空科技發展能超歐趕美，但要能「斷奶」走出自己的路，人才是其中關鍵。

1991年行政院核定「太空科技發展長程15年計畫」，如今成立近30年的太空中心，200多名員工平均年齡達46.9歲，且早年赴美受訓的工程師，不管是年紀還是資歷，都成為太空中心「元老級」員工，隨著太空三期計畫起步，如何吸引年輕人才投入至為關鍵，才能傳承太空經驗，進一步擴散產業效益。

在太空中心任職已5年的黃成勇今年46歲，中央大學太空科學系博士班畢業後，曾到美國波士頓大學做博士後研究，精進衛星技術，他當時就很確定，「要回到台灣為國效力」。

參與過福爾摩沙衛星一號、三號計畫，他觀察，福三時期，台灣的資料處理系統還沒到作業化階段，仍使用美國的系統，當時他心想「美國可以，我們也可以」，懷抱著「超歐趕美」的雄心壯志。

這次機會終於來了，黃成勇參與福衛七號計畫，隸屬衛星操作控制組，主要是負責科學資料處理，將衛星接收到的GPS訊號，轉換成大氣層的溫度、壓力及濕度，再提供給氣象局做天氣預報使用。

他表示，到了福七計畫，台灣已開發出自己的作業處理系統，這也是首次使用自行研發的資料應用平台。如果這次經過福七發射驗證效果不錯，往後可以慢慢取代美國系統。就像地面操控軟體，也是經過多年研發，準備在福七展現實力。

發展台灣掩星自主軟體，除了希望能做到科技扎根，台灣自己能掌握到關鍵技術之外，還可節省資料處理所需要的經費。黃成勇說，「台灣的科學很多是學美國那套，但自己必須要站起來，才有辦法真正斷奶」。

另一個懷抱太空夢的助理研究員葉文豪，今年只有39歲，他笑說，雖然太空中心沒有業界的優渥分紅，但不僅有機會朝自己有興趣的領域鑽研，也喜歡這裡工作的自由度和成就感，「較不適應的是上下班要打卡」。

談到太空的人才斷層問題，太空中心主任林俊良表示，太空跟外面產業不一樣，經驗累積比較難，因此許多年輕博士進到太空也需要時間培養。

他說，太空中心有一定的員額編制，沒辦法大量更替，目前研發人才不足的部分，會請學術界一起開發。未來10年內將全力延攬年輕菁英加入，以培育更多太空科技人才。

今年啟動的太空三期10年計畫，預計投入新台幣251億元，目標設定自主研發10枚衛星，包括6顆「高解析度光學遙測衛星」、2顆「超高解析度光學遙測衛星」、2顆「合成孔徑雷達衛星」，以藉此帶動國內太空產業發展。

太空軟體
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

汽、柴油足額調漲0.2元 中油說明原因

2019-06-23 12:08

資金專法綁CFC蘿蔔棍子齊下 會計師：反避稅是國際趨勢

2019-06-23 10:46

中市府提減煤新標準 台電盼溝通

2019-06-23 00:22

中市府再砍中火煤用量 台電憂心衝擊全台供電

2019-06-23 00:15

拚經濟 獎勵「工業區立體化」 讓廠房長高長胖

2019-06-23 00:10

5月景氣燈號不易好轉

2019-06-23 00:04

台灣168／刷卡繳稅金額 突破900億

2019-06-23 00:00

每周一勢／電子票證流通卡數 逾1.1億張

2019-06-22 23:17

電子製造業blue 動能降溫

2019-06-22 23:12

電力景氣 首季亮黃藍燈

2019-06-22 23:12

工業用電最多 晶圓占大宗

2019-06-22 23:12

中市府擬再削減中火生煤用量 台電：盼用電拚經濟

2019-06-22 21:18

中市府擬再砍中火生煤用量 台電估少36億度電

2019-06-22 17:17

蘇揆：工業區立體化和投資方案可創造3萬5千工作機會

2019-06-22 15:13

美國FDA前官員：浩鼎案不是法律問題 是文化問題

2019-06-22 14:33

拚薪情！30歲新台幹前進東南亞 大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:16

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

台灣空運史最大癱瘓 王明鉅：資方寧可賠錢不會讓步

2019-06-23 07:41

罷工第4天 長榮空服員 願有條件回談判桌

2019-06-23 01:05

長榮釀史上最大空運癱瘓 專家：最慢6月底清理戰場

2019-06-22 21:26

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-22 22:28

長榮空服員罷工 長榮飯店員工罵：不知感恩的小公主

2019-06-23 10:20

影／長榮航班大減 60幾架飛機交錯停滿長榮機坪

2019-06-22 17:25

長榮航航班取消資訊一次公布24到28日 再取消532班

2019-06-22 22:09

長榮罷工空服員屢遭高層施壓？勞資雙方一度口角

2019-06-22 16:40

傳長榮空服反悔想服勤 工會：只有一人想拿回罷工三寶

2019-06-23 10:44

挺罷工！長榮空服員罷工 明晚將在桃園舉辦團結晚會

2019-06-22 15:32

長榮罷工預計11天取消873航班 衝擊超過17萬人

2019-06-22 23:00

空服員比地勤慘？勞動部臉書被灌爆了

2019-06-23 11:17

影╱聲援空服員罷工 機務人員贈百朵玫瑰花

2019-06-22 19:38

台空運史最大癱瘓！長榮空服罷工 7月前累計取消875班

2019-06-23 10:10

林佳龍再拋罷工預告期 學者：突襲太傷至少預告3天

2019-06-22 15:59

影／長榮罷工 許銘春現身慰勞空服員 盼儘速重返談判桌

2019-06-22 22:39

長榮空服罷工 旅遊業惱火擬發動抗爭

2019-06-22 18:41

探視長榮罷工空服員 勞動部長許銘春回應罷工預告期

2019-06-22 22:36

交長拋罷工預告期 明訂起訖日

2019-06-23 01:13

孫正義：安謀未終止與華為合作

2019-06-23 00:11

訂罷工預告期 勞動部過去反對今態度鬆動：開放討論

2019-06-22 15:08

逾1900空服交出護照 工會下周反告長榮航違法

2019-06-22 13:39

ARM終止與華為合作？孫正義首度對外澄清

2019-06-22 21:33

長榮空服員罷工第四天 高醫大學生送打氣信加油

2019-06-23 10:38

長榮空服罷工 學者：政府不宜介入太快、太多

2019-06-22 13:35

旅行社該賠償受罷工影響旅客？品保協會：絕無違約責任

2019-06-22 12:49

美國FDA前官員：浩鼎案不是法律問題 是文化問題

2019-06-22 14:33

罷工4天衝擊6.5萬人 台灣空運史最大癱瘓

2019-06-23 01:10

長榮空服罷工第四天 大雨澆不熄抗議決心

2019-06-23 10:33

交長：罷工預告期 應明確訂定

2019-06-23 00:09

長榮罷工第4天 旅客運能提升3%

2019-06-23 10:28

觀察站／長榮鷹派暴走亂布局 有理也站不住腳

2019-06-22 13:24

罷工預告期入法？朝野都有立委反對

2019-06-22 15:06

罷工預告期入法？政院：廣徵民意再議

2019-06-22 21:32

中市府擬再砍中火生煤用量 台電估少36億度電

2019-06-22 17:17

長榮罷工 高雄航空站明出入境各5班航次被迫取消

2019-06-22 18:20

降息預期及地緣政治風險 黃金漲破1400美元關卡

2019-06-23 06:05

東陽總裁吳永祥：汽車輕量化時代來臨

2019-06-22 13:36

電動車革命 開啟汽車鏈輕量化之戰

2019-06-22 14:05

長榮今再取消113航班

2019-06-23 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top