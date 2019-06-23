太空三期計畫起步超歐趕美 人才培養傳承是關鍵

2019-06-23 12:05 中央社 中央社



政府將太空科技訂為未來10年的重點發展項目，每年至少發射一顆衛星，太空中心中生代員工希望台灣太空科技發展能超歐趕美，但要能「斷奶」走出自己的路，人才是其中關鍵。

1991年行政院核定「太空科技發展長程15年計畫」，如今成立近30年的太空中心，200多名員工平均年齡達46.9歲，且早年赴美受訓的工程師，不管是年紀還是資歷，都成為太空中心「元老級」員工，隨著太空三期計畫起步，如何吸引年輕人才投入至為關鍵，才能傳承太空經驗，進一步擴散產業效益。

在太空中心任職已5年的黃成勇今年46歲，中央大學太空科學系博士班畢業後，曾到美國波士頓大學做博士後研究，精進衛星技術，他當時就很確定，「要回到台灣為國效力」。

參與過福爾摩沙衛星一號、三號計畫，他觀察，福三時期，台灣的資料處理系統還沒到作業化階段，仍使用美國的系統，當時他心想「美國可以，我們也可以」，懷抱著「超歐趕美」的雄心壯志。

這次機會終於來了，黃成勇參與福衛七號計畫，隸屬衛星操作控制組，主要是負責科學資料處理，將衛星接收到的GPS訊號，轉換成大氣層的溫度、壓力及濕度，再提供給氣象局做天氣預報使用。

他表示，到了福七計畫，台灣已開發出自己的作業處理系統，這也是首次使用自行研發的資料應用平台。如果這次經過福七發射驗證效果不錯，往後可以慢慢取代美國系統。就像地面操控軟體，也是經過多年研發，準備在福七展現實力。

發展台灣掩星自主軟體，除了希望能做到科技扎根，台灣自己能掌握到關鍵技術之外，還可節省資料處理所需要的經費。黃成勇說，「台灣的科學很多是學美國那套，但自己必須要站起來，才有辦法真正斷奶」。

另一個懷抱太空夢的助理研究員葉文豪，今年只有39歲，他笑說，雖然太空中心沒有業界的優渥分紅，但不僅有機會朝自己有興趣的領域鑽研，也喜歡這裡工作的自由度和成就感，「較不適應的是上下班要打卡」。

談到太空的人才斷層問題，太空中心主任林俊良表示，太空跟外面產業不一樣，經驗累積比較難，因此許多年輕博士進到太空也需要時間培養。

他說，太空中心有一定的員額編制，沒辦法大量更替，目前研發人才不足的部分，會請學術界一起開發。未來10年內將全力延攬年輕菁英加入，以培育更多太空科技人才。

今年啟動的太空三期10年計畫，預計投入新台幣251億元，目標設定自主研發10枚衛星，包括6顆「高解析度光學遙測衛星」、2顆「超高解析度光學遙測衛星」、2顆「合成孔徑雷達衛星」，以藉此帶動國內太空產業發展。