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資金專法綁CFC蘿蔔棍子齊下 會計師：反避稅是國際趨勢

2019-06-23 10:46聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

立法院臨時會將審查外資金匯回專法，立委提案專法落日後綁定「受控外國公司」（CFC）條款日出，蘿蔔與棍子齊下，會讓錢藏海外的富人台商更覺得現在機會難得，可增加專法威力。四大會計師事務所會計師皆表示，資訊交換與透明是全球反避稅的必然趨勢；個人及企業應審酌專法的適用，積極處理過往稅務問題。

資誠會計師洪連盛表示，蘿蔔搭配棍子，對留置資金在租稅天堂的公司有前兩年有降稅的磁吸效應，與以後年度申報壓力的雙重推力，可促使資金更積極回台。安永會計師林志翔也表示，若CFC將日出，將成為趁現在適用專法以享租稅優惠的推力，預期將提升專法所引導回台的境外資金幅度。

安侯建業會計師張芷表示，我國反避稅條款早已通過，但為使企業逐步適應新制，兼顧租稅公平與產業發展，並維護納稅義務人，由行政院訂定實施日期。勤業眾信會計師陳惠明指出，行政院一直未明確訂定CFC及「實際管理處所」（PEM）的施行日期，會讓企業經營處於不確定性中。

陳惠明表示，明確訂出CFC日出時間，可讓企業及個人趁緩衝期調整境外資金及投資架構，且搭配資金匯回專法先施行，一方面誘導資金回台投資，也可收租稅公平的效果。

「台商關注PEM更甚於CFC，」陳惠明表示，開曼、英屬維京群島等境外公司陸續發布「經濟實質法案」以掃除紙上公司，但因PEM未上路，台商無法依據PEM成為台灣稅務居民，主張豁免經濟實質測試，恐面臨搬家困境。

對此，國稅局高層表示，近期確實有許多台商更關切PEM何時日出，在國際反洗錢、反避稅措施下，必須「幫錢找個戶籍」，台灣人的錢認定為台灣籍風險最小，因為「自己的錢認定為自己國家的就不會被交換給其他國家」。

CFC上路後新的盈餘以後避不了，舊的盈餘躲不過全球反避稅，不如趁現在回來還可以減稅。四大會計師事務所會計師都聯袂呼籲，國際反避稅趨勢已不可逆，利用境外免稅天堂公司避稅已非正辦，全球布局的台商應善用此次資金專法，合規合法的處理境外資金所面臨的稅務議題。

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