中市府擬再削減中火生煤用量 台電：盼用電拚經濟

2019-06-22 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



針對台中市府擬將中火減煤4成的計算基準改為「實際使用量」計算，降到1104萬噸，台電表示，中火持續為全民來電，更肩負穩定供電重任，因應未來地方用電成長，盼與市府溝通，雖會在自身能力範圍內盡力而為，但減煤不能無止盡地一減再減。

台電強調，電力供應除考量環保因素外，也須兼顧能源安全、供電穩定以及電價合理性。目前中火發電量勉強供應台中市的用電需求，預估未來中科、台中加工區用電仍逐年升高，再加上台中市衝經濟擴大招商，境內也將設立產業園區，用電需求必將大幅成長。

為因應台中經濟發展用電成長，並友善環境，台電原已規畫以生煤「許可量 」2100萬噸減4成，即減至1260萬噸，盡力達成減煤目標。

但中市府擬改採「使用量」計算，估算若明年起生煤須從今年1600萬噸，再降到1104萬噸，相較台電原規畫的1260萬噸，換算再減少約36億度發電量，恐對全國電力供應造成衝擊、也影響台中地區拚經濟所需用電。

台電表示，台電長年致力於電廠環保改善措施，對於降低空汙排放不遺餘力，中火除於短期配合空品不良期間執行自主或友善降載，中期也執行機組空汙改善工程，並興建室內煤倉，長期更將興建燃氣機組，在穩定供電的同時也兼顧空汙防制。

台電強調，要減少空汙並非僅減煤一途，期盼市府減煤也要兼顧用電拚經濟，台電將在確保供電穩定前提下，盡力配合市府減汙、減煤，但減煤目標不能無止盡地一減再減；另也希望中市府在台中市用電逐年升高的同時，能加強節電作為，多管齊下，才能減少減煤對供電的衝擊。