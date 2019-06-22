中部最大場就博會 媒合率近四成

2019-06-22 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



勞動部勞動力發展署中彰投分署主辦的「中區就業博覽會」，今（22）日在逢甲大學育樂館登場，現場54家廠商提供近4,000個工作機會，吸引大批民眾到場求職，初步統計，媒合率達39.27％。

勞動部次長林三貴致詞時表示，除了大型就業博覽會，勞動部每年辦理2,000場以上的徵才活動，希望幫助有需要的民眾找到理想工作，並替徵才企業找到合適人才。

「中區就業博覽會」今天熱鬧登場，此次徵才所有職缺均公開揭露薪資，提供求職者完整待遇資訊，也減少勞資雙方疑慮及期待落差。經統計，共有3,967人遞交履歷求職。

勞動部次長林三貴、立法委員陳曼麗，以及台中市、南投縣、彰化縣三縣市地方政府勞工局處首長代表、大學校長、工會團體理事長等，到場為求職民眾加油打氣，關心中部整體就業徵才概況。

林三貴指出，勞動部積極推動安穩工作、安心職場、安全勞動的「三安政策」，首要的任務，就是推動一系列促進就業措施，讓民眾可以有一份安穩工作，好好的為理想、為身邊珍惜的家人努力打拚，創造幸福美滿的人生。

另外，勞動部還推動基本工資調升、調高職業工會代辦勞保的行政業務補助費，也修正了「微型創業鳳凰貸款要點」，將貸款額度上限，由100萬元提高至200萬元，來支持勞工創業。

此次邀請大立光電、友達光電、台灣康寧、漢翔航空、春水堂、台中李方艾美酒店等54家企業設攤徵才，提供3,949個工作機會。其中，中高階職缺數占整體職缺的41.96%，廠商提供薪資30K以上的職缺，達整體職缺的43.25%。

此外，還有矽品、先進光電及宇隆科技等七家申請通過回台投資方案的台商一同參與徵才，未來將陸續在台擴廠擴增產線，並帶動更多就業機會。

另位於台中火車站正前方的李方艾美酒店，預計下半年開幕，其頂樓的旋轉層是台中知名地標，此次招募78種職缺、194個工作機會，酒店特別重視首場招募活動，將攤位布置得美輪美奐，吸引不少求職者前往應徵。

協辦的逢甲大學，耗時一年打造全國校園首座設計與智慧工場「RoSoCoop數位製造合作社」，這次也特別開放現場導覽，透過機械手臂等相關機具，跨領域合作發展與智慧營造，讓求職民眾一窺未來職場人機協同作業的創新趨勢。

今天活動除了就業媒合，還設有許多服務專區，如職涯能量館、職訓好young、職訓亮精金、多元培力微型創業展售區、創客工作坊等，提供職涯諮詢、履歷健診、優勝履歷展示、職訓課程諮詢、成果展示及體驗等全方位就業服務。

現場並結合多元培力微型創業展售專區，除了推廣活力及創意外，還有創業輔導團顧問提供創業諮詢服務。