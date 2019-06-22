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蘇揆：工業區立體化和投資方案可創造3萬5千工作機會

2019-06-22 15:13聯合報 記者施鴻基╱即時報導

行政院長蘇貞昌今視察新北土城工業區，結合剛核定的工業區立體化政策，提出「投資台灣三大方案」加碼情況，包括台商回台投資核貸金額上調到5000億，根留台灣核貸總額800億，以及中小企業投資方案，預估可創造3萬5000個工作機會。

蘇貞昌由經濟部長沈榮津、內政部長徐國勇等人陪同，到新北市土城工業區視察，市籍立委蘇巧慧、張宏陸和吳琪銘和多名政商代表都到場。會中內政部次長花敬群宣布工業區立體化將於24日會同新北市府公布實施；經濟部工業局長呂正華簡報「投資台灣三大方案」內容。

蘇貞昌說，台商回流要建立完善窗口，政府推動「工業區更新立體化發展方案」，要讓廠房長高長胖，不限政府直轄園區，縣市管轄工業區也適用。

「這個時代辦事要快，新北也在拚快。」蘇貞昌說，工業區立體化昨天才核定，今天他就到土城宣布，政府了解人民需求，展現效率，才能福國利民。行政院會通過「投資台灣三大方案」，照顧回台投資台商和根留台灣企業。

他說，他要求公股行庫把放款家數納入績效考核指標，調降中小企業信保基金保證手續費；行政院也通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，協助解決企業投資水、電及土地等問題。在許多企業回流台灣情況下，預計將創造3萬5000個工作機會。

蘇貞昌說，相關方案都是中央和地方討論結果。以新北為例，全市發展快速、工業區多，擁有許多土地及就業機會，地方民代都很關心，中央和新北都非常積極，行政院前天已同意備查新北市都市計劃法施行細則，請市府盡速公告，後續也會合作。

行政院長蘇貞昌預估工業區立體化和投資台灣三大方案可創造3萬5000個工作機會。記...
行政院長蘇貞昌預估工業區立體化和投資台灣三大方案可創造3萬5000個工作機會。記者施鴻基／攝影
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行政院長蘇貞昌預估工業區立體化和投資台灣三大方案可創造3萬5000個工作機會。記...
行政院長蘇貞昌預估工業區立體化和投資台灣三大方案可創造3萬5000個工作機會。記者施鴻基／攝影
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行政院長蘇貞昌預估工業區立體化和投資台灣三大方案可創造3萬5000個工作機會。記...
行政院長蘇貞昌預估工業區立體化和投資台灣三大方案可創造3萬5000個工作機會。記者施鴻基／攝影
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蘇貞昌台商
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