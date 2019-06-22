企業今年Q3徵才意願及規模 雙降

2019-06-22 06:06 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



1111人力銀行「企業第三季徵才意願調查」發現，有5成8的企業認為和去年相比，今年第三季營運表現持平，企業對業績展望保守以對，也反應在徵才的意願上，今年第三季企業的徵才意願為50.70%，比去年同期滑落5個百分點，平均的徵才規模也從去年的12人，縮減到9人。

企業第三季主要徵才原因多為填補流失人力，其次是業務量增加、企業擴編與畢業季例行性徵才。

進一步交叉分析，1111人力銀行指出，徵才意願最高的產業分別是百貨販售業、民生服務業與資訊科技業。企業主最想進用的職務類別，則是業務貿易/客服門市、維修加工/操作技術與機械模具/生產製造。

旺矽科技人力資源部經理曾惠珠表示，今年第三季的人力需求以研發工程為主，歡迎機械、電子、電機、理工科等相關系所，學士及碩士畢業的新鮮人起薪26K~48K；也開出行政管理職缺，系所不拘，新鮮人起薪25K~45K，有經驗起薪:30K~50K，雖然薪水不是業界最高，但旺矽科技每年2月固定調薪、季績效獎金、免費四餐及宿舍租金補助等，歡迎有熱忱，願意接受挑戰的求職者積極應試。

日藥本舖人資經理盧秀夫指出，第三季大規模展店，開出門市、幹部及內勤企劃等職缺，預計徵才30名，門市人員起薪26-32Ｋ起，企業文化重視「正直誠信」的人格特質，並提供完整新人訓練及專業訓練，歡迎喜歡與人互動熱愛銷售的求職者前來應徵。

1111人力銀行副總何啟聖分析，全球經濟動向不明，景氣靠內需撐盤，而第三季又是零售與餐飲業的銷售旺季，為迎接大量的人潮商機，業者會在暑假消費旺季前招兵買馬準備迎戰。

資訊科技業面臨快速的變動，科學及工程專業人員與資訊及通訊專業人員兩類人才的供給最為缺乏，產業轉型為資訊科技業創造出大量的人才需求。

根據1111人力銀行資料庫顯示，2018年5月份整體工作機會數達52多萬筆，比起去年微幅增加，其中歡迎新鮮人的全職工作機會數有近40萬筆，對正逢畢業季的新鮮人來說，第三季正是全力以赴的大好機會。