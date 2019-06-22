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新北解缺地方案 最快月底上路

2019-06-22 01:18經濟日報 記者林于蘅／台北報導

面對企業投資新北市，首要面臨的缺地問題，新北市政府昨（21）日表示，為鼓勵民間加速投資，強化產業用地使用效能，日前已向行政院會提出「都市型工業區更新立體化發展方案」擴大適用至29個行政區，透過提升容積率強化招商誘因，最快於6月底公告施行，屆時可新增樓地板面積將翻十倍。

新北市政府說明，配合經濟部工業局推動「都市型工業區更新立體化發展方案」，依中央規定，僅新北土城、林口、樹林三處編定工業區適用，只能新增61萬平方公尺樓地板面積，但新北境內共有80個都市計畫工業區，未能全面納入適用。

對此，新北市長侯友宜在1月時上任後第一場行政院會，即向中央爭取立體化方案擴大適用至非編定開發都市計畫工業區，可使產業樓地板面積增加十倍以上達691萬平方公尺，包含新店、汐止、三重、新莊、泰山、鶯歌等工業區（產專區）都將適用該方案，促進民間擴大投資，加速私人工業區開發完善、活化土地。

新北市經發局並說，2月時已完成轄內工業區現況環境盤點，並強調未來工業區立體化的土地，須有回饋空間使用，除產業育成使用，也包括托育、活動中心、停車場等公共設施。

新北市並針對轄內產業用地研擬「新北市工業區立體化方案」，並修訂「都市計畫法新北市施行細則」部分條文，據了解，12日內政部已送行政院，待備查後，預計6月底公布實施，加速落實新北市產業發展。

侯友宜3月時走訪土城工業區，了解在地廠商產業發展困境後，4月便率領新北市府團隊拜訪經濟部，就立體化方案議題交換意見，尋求與中央共同合作推動。

新北市經發局補充，因應都市計畫法新北市施行細則及新北市工業區立體化發展方案公告實施，經發局將舉辦說明會，向企業及投資者解說相關申請書件及流程，並從發布實施日起成立單一服務諮詢窗口，投入專責人員，協助企業申請，引導企業透過工業區更新，解決產業用地需求。

都市計畫行政院
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