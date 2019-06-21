台商回台方案再通過四家 累計投資額超過3,864億元

2019-06-21 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（21）日再通過4家台商回台投資案，截至目前止，已累計77家台商通過審查，總投資金額超過新台幣3,864億元，預計創造超過35,000個本國就業機會。

「歡迎台商回台2.0行動方案」公布後，投資台灣事務所今日召開首次聯審會議，核准旺矽科技、晶碩光學、達邦蛋白、某汽車電子廠商共四件投資案，總計投資金額超過新台幣105億元，預計新增800個就業機會。目前仍有

其中，旺矽科技為台灣第一、全球第五大的半導體探針卡廠，其策略佈局也受美中貿易戰火波及，考量市場需求降低與客戶轉趨觀望，導致部分訂單流失，為降低未來可預見風險，決定擴大回台投資。

經濟部表示，美中貿易戰煙硝未止，半導體供應鏈上各家廠商幾乎無一倖免。旺矽本波的回流計畫，打算在新竹竹北自有土地新建廠房，擴充晶圓探針卡及光電半導體的研發與生產規模，總投資金額超過10億元，可望帶來上百個就業機會。

另外，知名隱形眼鏡品牌晶碩光學，是和碩集團小金雞，在國內隱形眼鏡市場高居彩片及透明片市占率前三大之一。原先規劃在中國大陸建置生產基地來全力開拓美國這塊全球隱形眼鏡最大市場，不料美中貿易戰火延燒攪局，為求因應而調整投資布局，決議投資75億元購入桃園大溪廠房，打造總部及生產基地，建置高度自動化智慧產線，以滿足後續擴產需求，預計新增330個本國就業機會。

而美中紛爭也導致中國大陸畜養產業需求銳減，達邦蛋白為降低風險，決定擴大產品應用層面，投資逾1億元擴建既有廠房，增加智能產線設備，並招募14名本國高階人才，開發高機能、高附加價值產品，落實農業生技高值化。

某汽車電子廠商則專注於車用電子產品與零組件技術研發、生產製造，客戶囊括本田、豐田、通用、雷諾、裕隆、中華等各大車廠，其中車用防盜系統、停車輔助系統、車用攝像頭已成為國內外一級供應商，且名列台灣主要汽車電裝設備之OEM製造商。

該廠商一向以美國為主要市場，受到本波高關稅衝擊，決定返台投入逾15億元在高雄主要產業園區，建置新廠與辦公大樓，導入智能產線，並建置實車測試場，強化車用電子系統與零組件供應鏈完整性，預計招募超過200位本國人才。

經濟部並說明，美中貿易戰持續延燒，為了公平照顧更多廠商，政府調整原方案優惠措施推出「歡迎台商回台2.0行動方案」，並新增「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，兩項新行動方案亦由投資台灣事務所為單一窗口，提供用地、水電、稅務等專人專案客製化服務。