又有四家台商回流 累計投資金額達3,864億元

2019-06-21 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（21）日召開「歡迎台商回台2.0行動方案」公布後首次聯審會議，核准旺矽科技、晶碩光學、達邦蛋白、某汽車電子廠商共四件投資案，合計投資金額超過新台幣105億元、新增800個本國就業機會，累計投資金額達3,864億元。

隨著美中貿易戰煙硝未止，半導體供應鏈上各家廠商幾乎無一倖免，全球第五大半導體探針卡廠「旺矽科技」的策略佈局也受波及。由於市場需求降低與客戶轉趨觀望，導致部分訂單流失，為了降低未來可預見的風險，決定擴大回臺投資，在新竹竹北自有土地新建廠房，擴充晶圓探針卡及光電半導體的研發與生產規模，總投資金額超過10億元，可望帶來上百個就業機會。

知名隱形眼鏡品牌「晶碩光學」則是和碩集團小金雞，在國內隱形眼鏡市場高居彩片及透明片市占率前三大之一。為求因應而調整投資布局，決議投資75億元購入桃園大溪廠房，打造總部及生產基地，建置高度自動化智慧產線，以滿足後續擴產需求，可新增330個本國就業機會。

此外，美中貿易戰也導致中國大陸畜養產業需求銳減，達邦蛋白為了降低風險，決定擴大產品應用層面，投資逾1億元擴建既有廠房，增加智能產線設備，招募14名本國人才開發更多高機能、高附加價值產品。

至於某汽車電子廠商，專注於車用電子產品與零組件技術研發、生產製造，客戶囊括本田、豐田、通用、雷諾、裕隆、中華等各大車廠，美國一向為該廠商主要市場之一，受到美中貿易戰高關稅衝擊，決定投入逾15億元在高雄主要產業園區建置新廠與辦公大樓，導入智能產線，同時建置實車測試場，並招募逾200位本國人才。將可強化車用電子系統與零組件供應鏈完整性。

經濟部指出，「歡迎台商回台投資行動方案」自今年1月1日實施迄今，已有77家台商通過審查，成功吸引逾3,864億元在台投資，創造超過35,000個本國就業機會。

經濟部表示，美中貿易戰火持續延燒，為了公平照顧更多廠商，政府調整原方案優惠措施推出「歡迎台商回台2.0行動方案」，並新增「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，二項新行動方案也由投資台灣事務所為單一窗口，提供用地、水電、稅務等專人專案客製化服務，讓企業放心加碼投資台灣。