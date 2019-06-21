去年每戶平均停電時間16.187分 歷年新低

2019-06-21 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台電今（21）日指出，面對多項經營挑戰，但去年停電時間創歷史新低，平均每戶每年停電時間16.187分，較2014年減少逾1分鐘。另外，台電新增逾262.6萬瓩發電裝置容量，盈餘共289億元，累計虧損降至1026億元。

台電今日於台電大樓舉辦今年度股東常會，會中由台電董事長楊偉甫主持，並由總經理鍾炳利向股東說明台電107年度營業報告，台電也對虧損撥補、發行公司債情形進行相關報告，並舉行2年一次的董事改選。

台電表示，去年全年用電量達2191億度，再創歷史新高，較前（2017）年增加19億度，等同增加48萬個四口家庭用戶一整年的用電量，而極端高溫氣候也讓夏季尖峰用電屢創新高，去年8月1日寫下3706萬瓩紀錄，較前年高出80萬瓩。

台電表示，面對極端高溫氣候仍竭盡全力兼顧供電及環保，去年全台逾1400萬戶平均停電時間每戶每年16.187分，再創歷史最佳成績，較2014年17.496分減少1.3分鐘，而2015至2017分別為16.268分、16.273分、16.898分。

台電指出，2018年收入總額6351億元、支出6068億元，稅前淨利283億，經增列所得稅利益與加計採用國際財報準則實現數，可分配盈餘共計289億元，填補綜合損益（17億元）後，累計虧損亦從1298億元降至1026億元。

台電說明，去年發電裝置容量新增262.6萬瓩，總容量從4188萬瓩提升至4451萬瓩，包含通霄電廠新1號機燃氣機組（約89萬瓩）、大潭電廠7號機（60萬瓩）及林口電廠新1號機（80萬瓩）加入商轉，而再生能源部分，太陽能增加95.9萬瓩、風力增加1萬瓩，另核一廠1號機除役，核能減少63.6萬瓩。