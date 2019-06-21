侯友宜提倡都計工業區納入立體化方案 創造百億新投資

2019-06-21 16:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



為鼓勵民間加速投資，強化新北市產業用地使用效能，全面落實投資及產業空間改造之目的，新北市長侯友宜爭取立體化方案擴大適用至一般都市計畫工業區，獲中央支持。

侯市長要求經發局盤點轄內工業區現況環境，並強調工業區立體化的土地要有回饋空間使用，除可提供產業育成使用外，更可提供托育、活動中心、停車場等公共設施之服務功能，落實新北市安居樂業，在地就業及在地就養之政策。

新北市率先針對轄內產業用地研擬「新北市工業區立體化方案」，並啟動「都市計畫法新北市施行細則」條文修訂，前獲經濟部及內政部行政協助，目前正由行政院進行審核確認中，預計6月底前併同「新北市工業區立體化方案」公告發布實施，可提供超過690萬平方公尺產業空間，加速落實新北市產業發展。

經發局表示，原中央推動之工業區更新立體化方案在新北市境內僅適用土城、樹林及林口等三處經濟部編定工業區，不過，新北境內共有80個都市計畫工業區，未能全面納入適用。

侯友宜日前走訪土城工業區了解產業發展困境，與在地廠商交流，並率領市府團隊拜訪經濟部長沈榮津，就立體化方案議題交換意見尋求與中央共同合作推動，此外，經發局已陸續辦理15場說明會向在地企業及公會說明「新北市工業區立體化方案」草案內容，截至目前確認有申請意願者已達19家。

其中，包含即將進駐新莊北側知識產業園區等多家業者，及土城、三重、汐止區等多家廠商，立體化土地面積預估高達8.56公頃，最高可提供25萬6千平方公尺樓地板面積，創造新增投資金額約105.5億元。