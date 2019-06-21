台電股東會：2018停電時間創歷史新低紀錄

2019-06-21 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台電今（21）日下午舉辦2019年股東常會，會中向股東說明2018年營業情況。伴隨高溫、用電量雖屢創歷史新高，但台電仍持續開發多元電力確保穩定供電，新增逾262.6萬瓩發電裝置容量，盈餘共289億元，累計虧損降至1,026億元。

台電並指出，去年全國1,400萬戶平均停電時間每戶每年16.187分再創歷史最佳，較2014年減少逾1分鐘。

台電今日於台電大樓舉辦今年度股東常會，會中由台電董事長楊偉甫主持，並由總經理鍾炳利向股東說明台電107年度營業報告，台電也對虧損撥補、發行公司債情形進行相關報告，並舉行二年一次的董事改選。

台電於會中說明，去年發電裝置容量新增262.6萬瓩，總容量從4,188萬瓩提升至4,451萬瓩，包含通霄電廠新1號機燃氣機組（約89萬瓩）、大潭電廠7號機（60萬瓩）及林口電廠新1號機（80萬瓩）加入商轉，而再生能源部分，太陽能增加95.9萬瓩、風力增加1萬瓩，另核一廠1號機除役，核能減少63.6萬瓩。

台電指出，2018年收入總額6,351億元、支出6,068億元，稅前淨利283億，經增列所得稅利益與加計採用國際財報準則實現數，可分配盈餘共計289億元，填補綜合損益（17億元）後，累計虧損亦從1,298億元降至1,026億元。

台電表示，去年全年用電量達2,191億度，再創歷史新高，較前（2017）年增加19億度，等同增加48萬個四口家庭用戶一整年的用電量。