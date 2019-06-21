親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

40年前養過「很凶的大狗」 黑熊阿嬤還原經過這麼說

民宿廁所見針孔攝影機 旅客吃驚：這間評價9.2超高分

台電股東會：2018停電時間創歷史新低紀錄

2019-06-21 15:51經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台電今（21）日下午舉辦2019年股東常會，會中向股東說明2018年營業情況。伴隨高溫、用電量雖屢創歷史新高，但台電仍持續開發多元電力確保穩定供電，新增逾262.6萬瓩發電裝置容量，盈餘共289億元，累計虧損降至1,026億元。

台電並指出，去年全國1,400萬戶平均停電時間每戶每年16.187分再創歷史最佳，較2014年減少逾1分鐘。

台電今日於台電大樓舉辦今年度股東常會，會中由台電董事長楊偉甫主持，並由總經理鍾炳利向股東說明台電107年度營業報告，台電也對虧損撥補、發行公司債情形進行相關報告，並舉行二年一次的董事改選。

台電於會中說明，去年發電裝置容量新增262.6萬瓩，總容量從4,188萬瓩提升至4,451萬瓩，包含通霄電廠新1號機燃氣機組（約89萬瓩）、大潭電廠7號機（60萬瓩）及林口電廠新1號機（80萬瓩）加入商轉，而再生能源部分，太陽能增加95.9萬瓩、風力增加1萬瓩，另核一廠1號機除役，核能減少63.6萬瓩。

台電指出，2018年收入總額6,351億元、支出6,068億元，稅前淨利283億，經增列所得稅利益與加計採用國際財報準則實現數，可分配盈餘共計289億元，填補綜合損益（17億元）後，累計虧損亦從1,298億元降至1,026億元。

台電表示，去年全年用電量達2,191億度，再創歷史新高，較前（2017）年增加19億度，等同增加48萬個四口家庭用戶一整年的用電量。

此外，台電今日也指出，去年全台逾1,400萬戶平均停電時間每戶每年16.187分，再創歷史最佳成績，較2014年17.496分減少1.3分鐘，而2015至2017分別為16.268分、16.273分、16.898分。

台電今（21）日下午舉辦2019年股東常會，會中向股東說明2018年營業情況，盈...
台電今（21）日下午舉辦2019年股東常會，會中向股東說明2018年營業情況，盈餘共289億元，累計虧損降至1026億元。圖／台電提供
分享

台電股東
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

郭台銘：不會回到鴻海 呼籲蘋果到台灣來

2019-06-21 15:39

去年停電時間創歷史新低 台電：今年供電更穩

2019-06-21 15:30

產創修法實質投資可免未分配盈餘稅 會計師按讚

2019-06-21 15:24

Q3僅50.7%企業徵才 較去年下滑

2019-06-21 14:37

勞部協助勞資對話 免費指派專家輔導

2019-06-21 14:37

迎用電旺季 工研院推「需量反應」

2019-06-21 14:37

立院三讀產創條例 四租稅優惠再延十年

2019-06-21 10:43

拚薪情！30歲新台幹前進東南亞 大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:16

臉書幣 楊金龍：只是代幣不是貨幣

2019-06-21 06:55

鎖定大陸內需市場商機 貿協促跨國集團來台採購

2019-06-21 06:10

名家觀點／科技戰延燒 政府要有戰略思考

2019-06-21 02:08

政院通過三方案 補貼回流台商核貸額5,000億

2019-06-21 01:27

5月外銷訂單連七黑 傳統貨品重傷

2019-06-21 01:25

今年經濟成長率 央行下修為2.06%

2019-06-21 00:22

電被誰吃掉了？ 逾4成冷氣冰箱用逾10年

2019-06-21 00:01

5月外銷訂單連7黑 機械產品最慘

2019-06-20 23:58

今年談TIFA 莫健加但書「美豬牛需有進展」

2019-06-20 23:54

貿易戰會不會演變成貨幣戰？ 楊金龍這麼說

2019-06-20 22:30

中美貿易戰升溫 民眾對「經濟成長率」預期呈小幅下滑

2019-06-20 22:25

高雄仁武產業園區 環評初審過關

2019-06-20 20:02

臉書幣若成功 楊金龍：涉及匯兌影響較比特幣大

2019-06-20 19:35

楊金龍：預估經濟成長為2.06% 未列美中貿易衝突

2019-06-20 17:55

央行理監事會最新決議 政策利率連12凍

2019-06-20 17:07

5月外銷訂單年減5.8％ 較去年同期下滑23.9億美元

2019-06-20 16:41

5月外銷訂單年減5.8% 資通信產品創歷年同期新高

2019-06-20 16:34

連七黑！5月外銷訂單387.2億美元 年減5.8%

2019-06-20 16:24

補助回流台商融資 從200億一舉調升至5千億

2019-06-20 16:07

韓國瑜爭取仁武產業園區 環評初審過關

2019-06-20 15:24

政院再推台商回流升級2.0 優惠貸款擴至5000億

2019-06-20 14:30

冷眼集／選前趕送利多！蔡政府「5塊大餅」 拚經濟還是拚選舉？

2019-06-20 14:30

台商回流2.0／藍批：大老闆借款幾乎免息 比學貸還低

2019-06-20 14:22

參加繁榮大高雄論壇 韓國瑜籲各界投資

2019-06-20 14:19

拚大選？經濟5法闖關 產創明三讀

2019-06-20 13:28

美中貿易戰 近七成台灣民眾擔憂升溫

2019-06-20 12:29

今年1-5月僑外投資30.6億元 較同期增9.48％

2019-06-20 12:10

政院核定優貸：回流台商5000億 在台企業1000億

2019-06-20 11:36

台鋁閃退、停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:21

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:37

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54
看更多

熱門文章

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-20 22:55

長榮空服員罷工影響擴大 明後天取消86航班

2019-06-20 21:27

長榮航罷工首日停飛22航班 延誤6小時以上補償250美金

2019-06-20 18:00

長榮罷工 蘇揆：如有必要國防部出動軍機協助

2019-06-21 11:05

不斷更新／手上有機票嗎？長榮空服員罷工 取消班機名單整理

2019-06-21 10:10

最新發展╱長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

2019-06-21 14:48

長榮、華航罷工都遇到 女主播嘆：消費者被當俎上肉？

2019-06-21 07:47

長榮空服員罷工 分組輪班「埋鍋造飯」長期奮戰

2019-06-20 23:14

長榮資方要求退糾察線？勞資抗議現場一度爆衝突

2019-06-21 10:46

長榮罷工打亂出國旅程！ 旅客必知的「5項旅行社應變政策」

2019-06-20 20:24

反制罷工 長榮獎勵空服出勤一次最多發兩萬元獎金

2019-06-20 17:26

長榮罷工今影響3600人 明影響班次晚上10點公布

2019-06-20 20:11

新聞分析／一場兩邊準備好的罷工 旅客最輸

2019-06-21 00:50

長榮空服員突襲罷工 周五取消71航班

2019-06-21 00:06

影／郭台銘跪母展孝道 讓張忠謀夫人震驚又感動

2019-06-20 17:36

高鐵獲利創13年新高 拆解三大關鍵數字揭真相

2019-06-20 20:25

長榮航今日停飛71航班 最少影響營收3億元

2019-06-21 08:39

空服罷工影響 逾三成七長榮航班取消

2019-06-21 09:56

影／長榮轉機旅客塞爆櫃台 排隊約100公尺

2019-06-21 08:22

經濟解析／長榮突襲式罷工 其實工會早有準備

2019-06-20 20:54

出遊遇長榮罷工怎麼辦？ 專家教旅客這麼做拆解危機

2019-06-20 18:31

影／長榮空姐北上參加罷工 反遭抗議

2019-06-20 20:14

長榮過勞航班每月飛時破百 空服員累出滿身病

2019-06-21 11:05

央行戰熱錢 台幣爆巨量

2019-06-21 00:09

長榮空服員罷工 工會嗆：罷工沒有時限

2019-06-20 18:53

逾千名長榮空服員 徹夜輪班靜坐直到罷工結束

2019-06-20 20:53

長榮空服員罷工高呼「勞勞相挺」 公司：回去機場

2019-06-20 17:20

這家銀行超佛心！今年加薪6.67％ 生三胎補助10萬元

2019-06-21 11:09

長榮空服罷工》為何勞資都難妥協，還恐變持久戰？其實秘密藏在航班裡

2019-06-21 12:08

空服員罷工 小港機場旅客：長榮不應像現在這般

2019-06-20 18:42

長榮航空：今日共36航班僅可飛14班

2019-06-20 17:17

長榮總座為罷工鞠躬道歉 但堅拒禁搭便車條款

2019-06-20 17:02

空服員工會桃園徹夜靜坐 繳證施壓長榮

2019-06-20 21:17

超商代收費用 將可刷卡支付

2019-06-21 03:23

長榮空姐南崁罷工掀對峙 工會收護照證件長期罷工

2019-06-20 22:16

長榮空服突罷工「華航很意外」 將視運能調度

2019-06-20 18:29

長榮罷工17小時 靜坐空姐撐陽傘苦撐

2019-06-21 09:41

長榮航空罷工 金門縣府啟動應變機制

2019-06-20 22:39

第一條訴求就喬不攏…勞資協商破局 罷工不撤

2019-06-21 00:38

補償旅客、維持運量、祭出獎勵 長榮啟動3大應變

2019-06-21 00:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top