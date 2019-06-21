台電累計虧損1,026億 連19年虧損、連12年不發股利

2019-06-21 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台電今（21）日舉行2019年股東常會，台電董事長楊偉甫表示，去年台電新增逾262.6萬瓩發電裝置容量，盈餘共289億元，累計虧損由1,298億元降至1,026億元，已連續19年虧損，連續12年不發股利。

台電今日舉行年度股東常會，會中報告去年營運狀況、虧損撥補、發行公司債情形，並舉行兩年一度的董事改選。

台電指出，2018年收入總額6,351億元、支出6,068億元，雖去年國際燃料價格持續上漲，不過，電價費率審議委員會在3月決議提撥363億元電價平穩基金，填補台電虧損缺口。

台電總經理鍾炳利坦言，因應空汙議題，台電為配合降載，增加電力調度難度，另外，去年底以來更面臨許多變數，包括深奧電廠停建、九合一大選通過三個與能源有關的公投案，都是台電公司營運上極大的挑戰。

在供電方面，鍾炳利說，去年全年總售電量高達2,191億度，較上年增加19億度，等同增加48萬個四口家庭用戶一整年的用電量；其中在8月1日夏季用電尖峰負載高達3,706萬瓩，創下歷史新高。

另外，在供電可靠度方面，去年全國1,400萬戶平均停電時間每戶每年16.187分，寫下最佳紀錄。

即便如此，台電仍受制於公司法規定，盈餘必須優先彌補累積虧損。根據台電財報，去年每股盈餘0.87元，但台電累計虧損仍逾千億，無法配發股利給股東，已連續12年無法配發股利。

台電表示，面對極端高溫氣候，原先預期6月開始才會進入高溫，但在5月下旬連日高溫，在5月29日時，備轉容量率降至2.89%偏低，但經過電力供需調度因應，再加上核二2號機順利運轉之下，6月提升至6%以上備轉容量率。