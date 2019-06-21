去年停電時間創歷史新低 台電：今年供電更穩

2019-06-21 15:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台電董事長楊偉甫指出，今年供電情況優於往年，下半年也能維持10%備轉容量率，尤其今年綠電增加不少，有助於電力供應。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

台電今（21）日召開股東會，董事長楊偉甫指出，今年供電情況優於往年，下半年也能維持10%備轉容量率，尤其今年綠電增加不少，有助於電力供應。

台電向股東說明去年營業狀況，伴隨高溫、用電量雖屢創歷史新高，台電仍持續開發多元電力確保穩定供電，新增逾262.6萬瓩發電裝置容量，盈餘共289億元，累計虧損降至1,026億元。

台電表示，面對極端高溫氣候仍竭盡全力兼顧供電及環保，並持續挑戰自己，去年全國1,400萬戶平均停電時間每戶每年16.187分再創歷史最佳，較2014年減少逾1分鐘。

台電於會中說明，去年發電裝置容量新增262.6萬瓩，總容量從4,188萬瓩提升至4,451萬瓩，包含通霄電廠新1號機燃氣機組（約89萬瓩）、大潭電廠7號機（60萬瓩）及林口電廠新1號機（80萬瓩）加入商轉，而再生能源部分，太陽能增加95.9萬瓩、風力增加1萬瓩，另核一廠1號機除役，核能減少63.6萬瓩。

台電指出，2018年收入總額6,351億元、支出6,068億元，稅前淨利283億，經增列所得稅利益與加計採用國際財報準則實現數，可分配盈餘共計289億元，填補綜合損益（17億元）後，累計虧損亦從1,298億元降至1,026億元。

台電表示，去年全年用電量達2,191億度，再創歷史新高，較前年增加19億度，等同增加48萬個四口家庭用戶一整年的用電量，而極端高溫氣候也讓夏季尖峰用電屢創新高，去年8月1日寫下3,706萬瓩紀錄，較前年高出80萬瓩。

台電強調，作為國營電力事業，面對各種挑戰仍將確保穩定供電，如去年全台逾1,400萬戶平均停電時間每戶每年16.187分，再創歷史最佳成績，較2014年17.496分減少1.3分鐘，而2015至2017分別為16.268分、16.273分、16.898分。