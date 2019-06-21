單身青年有福啦！三大租屋補助9月上路

2019-06-21 14:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



為刺激租屋市場，內政部推出單身青年租屋補助，只要年齡為20歲至40歲，每戶每月最高補貼4,000元，新婚及育兒家庭租屋補助更達每戶每月最高5,000元，此案於今（21）日經行政院核定，預定今年9月上路。

內政部預定在9月推出「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，適用補助的對象包括20歲至40歲單身青年、二年內新婚家庭以及育有未成年子女的家庭，只要收入在各縣市最低生活費2.5倍以下，且家庭成員沒有自有住宅者，就可以申請此波租屋補助，補貼期間皆為最長可達一年。

補助較高的類別為新婚家庭及育兒家庭，每戶每月依照地區別，補貼金額級距分為3,000元、3,200元、4,000元、5,000元等四個級距；單身青年的部分則略低，額度級距依地區別分為2,600元、3,200元、4,000元等三個級距。補助最多的為台北市居民，享有最高額度補助。

此波補助計畫設有收入資格限制，以各地縣市政府公告的最低生活費的2.5倍為基準，因此標準最寬鬆的地區為台北市，家戶中每人每月平均所得低於41,450元者，皆可申請此租屋補助；而戶籍地為金門縣、連江線者，只要收入在27,838元以上，便無法申請此租屋補助；其於縣市所設定的收入標準則在3萬3.7萬之間不等。

此租屋補助計畫預定年9月上路，補助戶數預定為單身者1.2萬戶、新婚及育兒家庭1.2萬戶，合計2.4萬戶，如果年度複審合格戶數超過計畫戶數時，採評點制，依據申請人家庭之年所得、育有未成年子女數等條件，決定補貼的先後順序。